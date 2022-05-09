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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصين تعلن إجراء تدريبات عسكرية جديدة قرب تايوان

صدى البلد

أعلن الجيش الصيني اليوم الإثنين، قيام القوات المسلحة الصينية بإجراء تدريبات جديدة بالقرب من تايوان بهدف تحسين العمليات القتالية المشتركة.


وذكرت قيادة مسرح العمليات الشرقية بالجيش الصيني -في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن- أن قوات بحرية وجوية شاركت في تدريبات أجريت خلال الفترة ما بين يومي الجمعة والأحد في شرق وجنوب غرب تايوان.


وأضافت القيادة العسكرية الصينية أن "هذه التدريبات أجريت بهدف اختبار وتحسين القدرات القتالية المشتركة للأسلحة المتعددة".


ومن ناحية أخرى، ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن طائرات قاذفة مقاتلة صينية وطائرات مضادة للغواصات كانت من بين المعدات التي شاركت في هذه التدريبات.
وقالت الوزارة: "إن الطائرات الصينية لم تدخل المجال الجوي التايواني ولم يتم إطلاق أي طلقات نارية".

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