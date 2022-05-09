خلافا للتوقعات.. صادرات الصين ترتفع إلى 3.9% في إبريل

أظهرت بيانات جمركية صينية، اليوم الاثنين، أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 3.9 في المئة في أبريل مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بينما ظلت الواردات دون تغيير.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان محللون توقعوا ارتفاع الصادرات 3.2 في المئة بعد زيادة 14.7 في المئة في مارس.

وكان من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 3.0 في المئة بعد أن تراجعت بنسبة 0.1 في المئة في الشهر السابق.

وسجلت الصين فائضا تجاريا قدره 51.12 مليار دولار في أبريل، مقابل توقعات بفائض قدره 50.65 مليار دولار في الاستطلاع.

وسجلت البلاد فائضا قدره 47.38 مليار دولار في مارس. خلافًا للتوقعات التي حددت الفائض بقيمة 22.4 مليار دولار.

وبينما تواصل الولايات المتحدة النظر في فرض المزيد من العقوبات على روسيا لضرب اقتصادها، أعربت الصين عن تحفظاتها ضد العقوباتالنقدية الأمريكية على موسكو وادعت أنه سيتعين على العالم دفع ثمن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودعت كذلك إلى تجنب مثلهذا الوضع من خلال معارضة العقوبات.

وفي تقرير صادر عن وكالة الأنباء الروسية "تاس"، نقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله: "الولايات المتحدة قوةكبرى وتتحمل مسؤولية خاصة في مراعاة قواعد النظام الاقتصادي العالمي والحفاظ على استقراره".