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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باستخدام الدمبلز.. تمارين لتقوية عضلات الظهر | شاهد

تمارين لتقوية عضلات
تمارين لتقوية عضلات الظهر

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، تمارين رياضية وظيفية لتقوية وتنشيط عضلات الظهر باستخدام الدمبلز . 

وقالت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إن التمارين الوظيفية تعمل على حرق الدهون كاملة.

ونوهت كوتش سارة بضرورة التسخين أولاً وتنشيط الجسم وتحريكه، قبل البدء في أي تمارين رياضية، لتقوية العضلات جاهزة لأي حركة، وتجنب حدوث "الشد العضلي".

وأشارت مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إلى أن هذه التمارين تتم من خلال استخدام "الدمبل"، ويمكن تعويض الدمبل بـ"زجاجتي مياه، أو زجاجتي رمل، يكون وزنهما مثل بعضهما".

الدمبلز عضلات الظهر التمارين الصباحية الدمبل تنشيط الجسم اللياقة البدنية

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