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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاف أعمال حفر بدون ترخيص على مساحة 100 متر بالأقصر

صدى البلد

 قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي  رئيس مدينة الأقصر، بإيقاف أعمال حفر بدون ترخيص على مساحة 100 متر وذلك بحوض (١٨) بمنطقة جنوب.

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حملة إزالة فى المهد لبناء مخالف بمدينة الأقصر.. صور


شارك في الحملة المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، والمهندس عبد المسيح بولس مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، وسمير سعود نائب رئيس منطقة جنوب لشؤون النظافة والمشرف المسؤول بالإدارة الهندسية عن منطقة جنوب، وتم ردم أعمال الحفر بمعرفة المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.


كما قام مجلس مدينة الأقصر بتنفيذ إزالة فورية لأحد التعديات التي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية خلف مدرسة نجع العرب بمنشأة العماري بمنطقة المطار، وذلك للمتغير رقم ٧١٥١٥٣ عبارة عن سور من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت بمساحة ١٢٠ م .

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حزم لكافة أنواع البناء المخالف ومواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

الأقصر البناء المخالف مدينة الأقصر رئيس مدينة الأقصر إتخاذ الإجراءات القانونية فى الأقصر بدون ترخيص

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