إيقاف أعمال حفر بدون ترخيص على مساحة 100 متر بالأقصر

قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بإيقاف أعمال حفر بدون ترخيص على مساحة 100 متر وذلك بحوض (١٨) بمنطقة جنوب.



شارك في الحملة المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، والمهندس عبد المسيح بولس مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، وسمير سعود نائب رئيس منطقة جنوب لشؤون النظافة والمشرف المسؤول بالإدارة الهندسية عن منطقة جنوب، وتم ردم أعمال الحفر بمعرفة المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.



كما قام مجلس مدينة الأقصر بتنفيذ إزالة فورية لأحد التعديات التي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية خلف مدرسة نجع العرب بمنشأة العماري بمنطقة المطار، وذلك للمتغير رقم ٧١٥١٥٣ عبارة عن سور من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت بمساحة ١٢٠ م .

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حزم لكافة أنواع البناء المخالف ومواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.