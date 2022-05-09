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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جرعة طيابة على الصبح.. نادين نجيم تشارك متابعيها صورا لابنتها في صغرها

صدى البلد

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورا لابنتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

و علقت نادين نسيب نجيم  علي الصور قائلة:" جرعة طيابة على الصبح 😂😂 هيدي بنتي كان عمرها سنتين (٢) ولابسة فراشة 🦋 بحب هل الصور كتير و هل مرحلة لانه كانت عجعوجة و بتضل تضحك 😂 الله يحميها و شوف ضحكتها على وجها كل حياتها ".

 

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل «صالون زهرة» وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.

 

من جانب اخر، وجهت الفنانة نادين نسيب نجيم، رسالة للفنان عابد فهد بعد حديثه عنها فى برامج DubaiTv40، ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع “تويتر”.

 

وقال عابد فهد عن تطور أداء نادين: “مؤثرة بالفعل وبردة الفعل عملت شخصية كاملة ناضجة فيها احتراف,, كنت معجب بأدائها، نادين ممثلة شاطرة”. 

 

وردت نادين قائلة: “حبيبي يا عابد شكراً كتير على كلامك ويلي بيشتغل على حاله بيوصل وبيتقدّم وهيدي المهنة كل يوم منتعلم منا وكل يوم مننضج بآدائنا ويلي ما بيتطور بيرجع لورا”.

نادين نسيب نجيم صور التواصل الاجتماعي انستجرام نادين نجيم الفن

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