مورغان: أزمة كورونا تحث العالم على التحول في مجال الطاقة| فيديو

قالت “جينفر مورغان” ، وزير الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بالخارجية الألمانية ، إن الأزمات العالمية والوبائية التي يتعرض لها العالم توضح ضرورة التحول في مجال الطاقة ، وعلى رأسها أزمة كورونا ، متابعة : " توزيع التزامات تغير المناخ بصورة أكثر عدلا هو أمر ضروري ولا يمكن بحث أي منها بمعزل عن الأخر " .



وأضافت جينفر مورغان ، خلال لقاء خاص لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " والقناة الأولى " ، أن الأمر الأخر الذي تنذر معه تلك الأزمات هو أهمية الانتقال سريعا نحو اقتصاد أكثر كفاءة وتجددا ؛ مما يفرض ضغوطا أكبر من قبل ، ولكنها تضمن أن لا نعود مرة أخرة إلى استخدام الوقود الأحفوري



وأردفت " مورغان " ، أن مؤتمر المناخ القادم سيعمل من أجل خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف الدرجة مئوية ، منوهة أنها تباحثت مع الجانب المصري فيما يخص التمويل الازم ، مشيرة إلى أن مصر تسعى مع اقتراب انعقاد المؤتمر إلى الحصول على مساهمات دولية في هذا المجال ، متابعة : " رأينا عملا رائعا من جانب المؤسسات العالمية سواء في المدن أو المجال الزراعي في مصر " .