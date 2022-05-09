خبير: أعلى معدل تضخم بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 40 عاما

قال دكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل البنك المركزى الأمريكى وهو ما يدير حركة الإقتصاد داخل الولايات المتحدة.



وأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامية رشا مجدى، أن سعر الفائدة بالولايات المتحدة كانت ربع فى المائة، ثم زادت إلى نصف فى المائة، حتى وصلت قيمة الفائدة 1%.

وأشار إلى أن هناك معدلا عاليا فى التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا و الأزمة الروسية الأوكرانية ووقف سلاسل الإمدادات الخاصة بالمواد الخام التى تأتي من روسيا وارتفاع سعر الطاقة في النفط والغاز الطبيعي.

وتابع أن التضخم وصل إلى 7.5 فى مارس، ومع أول مايو وصل إلى 8.5% ، مشيراً إلى أن أمريكا لم تكن تمتلك هذه النسبة العالية من التضخم منذ حوالى 40 عاماً.