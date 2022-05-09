مورغان: ألمانيا تتابع الحرب الروسية الأوكرانية وملتزمون بالتحول للطاقة المتجددة|فيديو

أكدت " جينفر مورغان ، وزير الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بالخارجية الألمانية ، أن دولة ألمانيا تولى اهتماما كبيرا بالعدوان الروسي على أوكرانيا بما في ذلك التأكيد على امدادات الطاقة التي أعلنتها ألمانيا ، مؤكدة التزامها بالانتقال بصورة سريعة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والارتقاء بكفاءة الطاقة بها ، مؤكدة : “ ينبغي أن نتوقف عن الاعتماد على امتدادات روسيا من الوقود” .



وأضافت جينفر مورغان ، خلال لقاء خاص لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " والقناة الأولى " ، أن دولتي مصر وألمانيا يربطهما تاريخ ممتد من التعاون في مجال الطاقة المتجددة ـ والتخلص من النفايات أو الحلول الخاصة بمشكلات المدن ، ونسعى لدفع هذا التعاون في مؤتمر المناخ المقبل .



وأردفت " مورغان " ، أن مؤتمر المناخ القادم سيعمل من أجل خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف الدرجة مئوية ، منوهة أنها تباحثت مع الجانب المصري فيما يخص التمويل الازم ، مشيرة إلى أن مصر تسعى مع اقتراب انعقاد المؤتمر إلى الحصول على مساهمات دولية في هذا المجال ، متابعة : " رأينا عملا رائعا من جانب المؤسسات العالمية سواء في المدن أو المجال الزراعي في مصر " .