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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه المنيا: استكمال وضع الخطة الاستراتيجية للشركة بالتعاون مع مشروع الدعم الفني IWSSTA

صدى البلد

اجتمع المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بفريق عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA " والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمناقشة استكمال وضع الخطة الاستراتيجية للشركة، وآلية التنفيذ، وكيفية الاستفادة من موارد الشركة في وضع الخطة.

 

وقام فريق المعونة بعرض تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تم صياغتها، ليتم تحديد استراتيجية الشركة للسنوات الخمس القادمة بناء على التحليل الاستراتيجي، وبعد الانتهاء من بناء الخطة؛ سيتم اعتمادها والبدء بتتفيذها دون الاخلال بالأسس العامة والمعايير الرئيسية لنهج العمل المؤسسي بالقطاع الخدمي بقطاع المياه والصرف الصحي.

 

وفي سياق متصل عقدت جلسة بحث الآليات المستخدمة في وضع الخطة الاستراتيجية، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الافرع ومديري العموم وتم عمل تحليل "SWOT" حيث عرضت الدكتورة عبير برقاوي، اخصائي التخطيط الاستراتيجي بالجهة المانحة، نبذه عن كيفية التعرف علي نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات في صياغة خطوات عمل الخطة الاستراتيجية، وذلك في حضور  لجنتين أحدهما استراتيجية، والأخرى تنسيقية.

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