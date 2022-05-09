عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عبدالغفار: جامعة المنصورة الأهلية تتيح فرصا تعليمية مميزة وعالمية

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إنشاء جامعة أهلية جديدة بالمنصورة، يستهدف مواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على التعليم العالي، وإتاحة فرص تعليمية بمعايير عالمية، من خلال تقديم برامج دراسية تُناسب احتياجات سوق العمل محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا، وكذا الإسهام في تنمية المنطقة الصناعية، والأقاليم المحيطة بها.

وأضاف أن جامعة المنصورة الأهلية أول جامعة أهلية تنبثق من  جامعة حكومية، وقد أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2022 وتُعد أحد المشروعات القومية  للتعليم العالي بمحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أنه تم إنشاؤها في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر.

جاء ذلك خلال تفقد عبد الغفار وزير منشآت جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، يرافقه الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والبحوث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية هندسة المنصورة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية؛ للاطمئنان على أعمال الإنشاءات، والتجهيزات، ومعدلات التنفيذ بمقر الجامعة حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن منشآت ومرافق الجامعة، مشيدًا بمعدلات التنفيذ التي تسير وفقًا للجداول الزمنية، والمواصفات المُتفق عليها.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، من بينها جامعة المنصورة الأهلية، وهي جامعات: "أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قناة السويس الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية"، موضحًا أن الهدف من اتجاه الدولة المصرية لإنشاء جامعات أهلية في المدن الجديدة، هو تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بهذه المدن.
من جانبة أكد الدكتور أشرف عبدالباسط،  رئيس جامعة المنصورة إلى أن "جامعة المنصورة الأهلية" تم إنشاؤها على مساحة 42 فدانًا، بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالاً، والطريق الدولى الساحلي جنوبًا.

وأضاف عبدالباسط أن جامعة المنصورة الأهلية تضم 8 كليات، بها 27 برنامجًا بينيًّا، مقسمة إلى ثلاثة قطاعات، قطاع الكليات الطبية، ويشمل كليات: "الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض" وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية، ويشمل كليات "الهندسة، تكنولوجيا العلوم الصحية" وأخيرًا كليات العلوم الإنسانية والإدارية، وتشمل كليات: "الاقتصاد والعلوم الإدارية، الآداب والعلوم الإنسانية"، وقد تم إنشاء 10 مبانٍ رئيسية ، تضم الكليات المختلفة، وإدارة الجامعة، وتم الانتهاء من البنية التحتية، ويجري حاليًا عمليات تجهيز المعامل، والتجهيزات التعليمية.

الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة الدكتور اشرف عبد الباسط الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي جنصه المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين على جميع الأعيرة |شاهد

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

ترشيحاتنا

إيقاف شهر.. التنمية المحلية توضح عقوبة مخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم

كلام مؤكد .. شوبير يكشف أسماء اللاعبين الراحلين عن الزمالك

ميدو: اعتماد الإسماعيلي على 4 مدافعين سينتهي به للهبوط للدرجة الثانية

وزير الأوقاف : نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة نفيسة

75 يوما من الحرب الروسية الأوكرانية.. سر الظهور المفاجئ لزوجة زلينيسكي ومعلومات لا تعرفها عنها

حل مجلس الإدارة.. عقوبات مخالفة شركات التمويل الاستهلاكي لشروط الترخيص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«قارئ القرآن لا يهان».. لماذا رفض الشيخ محمد رفعت تكفل أمراء بعلاجه من سرطان الحنجرة؟

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

فيديو

تحذير منظمة الغذاء.. ارتفاع أسعار ونقص الحبوب والقمح عالميا

لخصت كل شيء .. بماذا دعت السيدة زينب عندما جاءت مصر ؟

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

اﻟﻤﺰﻳﺪ