إصابة 5 مواطنين في حادث سير جنوب رفح

أصيب 5 مواطنين فى حادث سير ، على الطريق الرئيسي بمنطقة جنوب رفح محافظة شمال سيناء، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

وقد تلقت مديرية أمن شمال سيناء، بلاغا يفيد بحادث تصادم سيارتين أثناء سيرهما على الطريق الرئيسي بقرية البرث، ما أسفر عن إصابة 5 مواطنين، وتتولى الأجهزة المعنية التحقيق .

٣ سيارات اسعاف

ودفع مرفق إسعاف شمال سيناء، بثلاث سيارات إسعاف إلى منطقة الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج المناسب .

واستقبل مستشفى العريش العام كلا من:

ياسر فايز سعيد، 11 عاما، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر ، ومحمد فايز سعيد، 15 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة في جسمه ، وأحمد فايز سعيد، 12 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وخالد سعيد ، 21 عاما، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة في الجسم ، وأمين عودة، 15 عاما، مصاب بكدمات متفرقه في الجسم، وقد وصفت حالتهم بالمتوسطة.

ودفعت إدارة مرور شمال سيناء بالمعدات الثقيلة، لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة السير علي الطريق مره أخرى.