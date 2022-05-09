سعفان يتابع تلقي طلبات الترشح للانتخابات النقابية بأسوان وقنا والفيوم والشرقية

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان ، لحظيا على مدارالساعة في ثاني أيام سير عملية تلقي طلبات الترشح للمرحلة الأولى من الإنتخابات النقابية العمالية على مستوى محافظات أسوان وقنا والشرقية والفيوم ، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة ، وذلك بعد أن بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين، وحتى الخامسة مساء لليوم الثاني علي التوالي عملية تلقى طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الأولى للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ ، علي مستوى 27 محافظة، وتشمل ١٥ تصنيفاً نقابياً للصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.



ومن أسوان قال محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة : إنه استقبل في اليوم الأول 429 مرشحا ، لـ 36 لجنة نقابية في 9 تصنيفات نقابية على مستوى المرحلة الأولى.



وفي الفيوم أوضحت هناء محمود عبد الفتاح مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة أن المديرية مستمرة اليوم في تلقى طلبات الترشح لليوم الثاني لـ 32 لجنة نقابية ، بدون أى معوقات أو مشكلات .



وفي الشرقية قال أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة : إنه تم استقبال 563 طلباً منهم 36 رئيس ، مشيراً إلى أن عملية تلقي الطلبات تسير في سهولة ويسر.



وفي قنا ، أشار حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، إلي أنه تم استقبال 443 طلب ترشح للانتخابات النقابية في مرحلتها الأولى في اليوم الأول أمس ، مؤكدا أن اليوم الثاني تستمر المديرية في تلقي الطلبات ، وأن المتقدمين يثنون على سهولة وتنظيم القوى العاملة لتلك العملية .