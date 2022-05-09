رجال طائرة الأهلي يستعد لمواجهة فاب الكاميروني ببطولة إفريقيا

يواصل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي استعداده القوي في تونس؛ لمواجهة نظيره فاب الكاميروني في ثاني مباريات الفريق بدور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية.

وتناول اللاعبون وجبة الإفطار في التاسعة صباحًا بتوقيت تونس، وفي العاشرة صباحًا خاض الفريق تدريبات بدنية متنوعة في «الجيم» للتخلص من الإجهاد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الخططي الساعة الثانية عشرة ظهرًا ضمن برنامج الإعداد الشامل، الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي للارتقاء بالنواحي البدنية والخططية للاعبين، والوصول بالجميع إلى أفضل مستويات الجاهزية.

وكان الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي قد حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق النادي الأولمبي القليبي التونسي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، في أولى مواجهات الفريق بدور المجموعات بالبطولة.