إجباري ومجاني.. تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لعلاج ضعف وفقد السمع للأطفال

قال الدكتور محيي السيد، منسق عام المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لعلاج ضعف وفقد السمع، إن المسح السمعي يتم عمله لأول مرة خلال أول أسبوع، مشيرا إلى أن الطفل فى عمر اليوم إلى ال28 يوم يتم تحويله على مستشفي إحالة فى حالة وجود أى مشكلة.

وأضاف “السيد”، خلال حواره عبر زووم ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن تلك المستشفيات يتم من خلالها عدد من الفحوصات المتقدمة للوصول إلى التشخيص النهائي للطفل، موضحا أن المبادرة مجانية.

وتابع أنه يوجد مركز إحالة فى جميع المحافظات، لافتا إلى أن الخدمات مجانية بداية من المسح الأولى مرورا على الفحوصات المتقدمة التي تتم فى مستشفيات الإحالة، وصولا إلى تقديم العلاج.

وأشار إلى أنه يتم توجيه الأهالي بخدمة جديدة يطلق عليها المسح السمعي، حيث إن هذا الإختبار إجباري الأن لأنه تم إدراج خانة للمسح المسعي فى شهادات الميلاد الجديدة، متابعا أنه يجب زيادة التوعية للأهل بأهمية تلك المبادرة.