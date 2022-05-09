بعد فوزه بجائزة زايد للكتاب.. "مقهى ريش" جزء من تاريخ مصر

ينتمي كتاب "مقهى ريش.. عين على مصر" للكاتبة ميسون صقر من الإمارات، والحاصل على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع الآداب في دورتها الـ16، إلى عالم الكتابة الأدبية المنفتحة على أشكال أدبية مختلفة، ولاسيما ما يعرف بسرد الأمكنة، إذ أن لمقهى ريش في مدينة القاهرة تاريخاً ثقافياً عريضاً وإرثاً إبداعياً واجتماعياً واسعاً.

وقد قام الكتاب على جهد يجمع بين التاريخي والسردي الذي يجعل الكتاب سيرة تاريخية موثقة من جهة، وإبداعية من جهة أخرى، كما أنه يقدم توثيقا لحقبة مهمة من التاريخ الثقافي لمصر من خلال تتبعه لتحولات ثقافية واجتماعية في التاريخ المصري الحديث والتوقف عند أبرز المثقفين والمبدعين المرتبطين بالمقهى وبتاريخ الحياة الفكرية في مصر.

ويعتبر كتاب مقهى ريش، نوع من المغامرة، إذ جمع أبطال هذه المغامرة من الكتب والصحف والمجلات والوثائق في مكان واحد، وهو جهد كبير تم بذله في جمع محتويات الكتاب، ويقدم صورة البلد من خلال مقهى، حيث استطاعت الشاعرة ميسون صقر تقديمه في صورة سردية شعرية أسهمت موهبتها الشعرية في هذا كثيرًا، والكتاب ليس فقط تقديم للمعلومات أو تاريخ معين وإنما يعتبر جزء من تاريخ مصر، استخدمت فيه الكاتبة منهج تاريخي وثقافي واجتماعي فقدمت جدارية كبيرة مكونة من حكايات المكان والبشر وحكاية وطن وتاريخه.

ويتناول الكتاب تاريخ مقهى ريش فى وسط القاهرة، منذ أن اختار مالكه الأول ميشيل بولتيس اليونانى المغامر محب الفن والثقافة، هذا المسار، وصولا لعائلة عبد الملاك التى لا تزال تديره وتحافظ عليه من خلال أحفاده كإرث ثقافى يتجاوز الخاص إلى العام، كما يكشف الكتاب كذلك عن الدور الذى لعبه المقهى فى إنتاج الأفكار وبلورة صيغ فريدة للحوار اقترنت بمحطات التحول الرئيسية وبصورة جعلته أحد المعالم الثقافية الرئيسية فى عمارة المدينة التى تقاطعت مع الشأن العام.

وينتمي مقهى ينتمى إلى الوجود البشرى المصرى فى فترة تعددت فيه الهويات والأفراد، يمثله باختياراته الفنية والسياسية والثقافية فى أغلب الفترات التى مرت عليه، فكان من المؤسسات غير الرسمية التى يتشكل فيها الرأى، والرأى الآخر، مثله مثل الكثير من المقاهى فى لحظات التغيير والأزمات، وكما كتب البعض فهو يعد إحدى المؤسسات الاجتماعية غير الرسمية التى تسهم فى تتبع ملامح التغير الاجتماعى والتعرف على حقيقة وواقع هذه التحولات ومنها المعترك السياسى الذى شهد بامتداد تاريخ "كافيه ريش" خطا بيانيا متصاعدا للأحداث السياسية فى مصر بدءا من ثورة 1919.

يأتى الكتاب مصحوبا الصور والوثائق المهمة، كما أنه مكتوب بطريقة أدبية وليس مجرد سرد للقصص والحكايات، ويظهر فيه بشكل واضح الحب الذى صاغته بها ميسون صقر.

الكتاب ضمن إذن لا يقتصر الكلام على المقهى بوصفه مكانا شهيرا يجلس عليه المثقفون وصناع القرار، لكنه مجرد بؤرة ضوء تضيء كل الشوارع والطرق فى المدينة العتيقة الكبيرة التى تهد واحدة من مدن العالم المؤثرة.