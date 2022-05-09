فيريرا يطالب لاعبي الزمالك بحسم مواجهات مايو

طالب البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك، بضرورة الفوز فى المباريات الأربع التى سيخوضها الفارس الأبيض خلال شهر مايو الجارى من أجل الحفاظ على قمة الدورى والحفاظ على اللقب الذي حصده الموسم الماضي والتأهل لنهائي الكأس فى المسابقة المؤجلة من الموسم الماضى.

ويخوض الزمالك 3 مباريات فى الدورى الذى يتربع على قمته برصيد 41 نقطة خلال شهر مايو جميعها على إستاد القاهرة يبدأها بمواجهة إنبى غدا الثلاثاء بالجولة الـ18 ثم طلائع الجيش بالجولة التاسعة عشر فى السابع عشر من الشهر الجارى وأخيرا الإسماعيلى فى الجولة الـ21 يوم الثامن والعشرين من مايو .

فى حين سيخوض الفارس الأبيض مواجهة أسوان، فى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر المؤجلة من يوم 2 أكتوبر 2021 يوم الأثنين الموافق 23 مايو الجارى قبل ثلاثة أيام من مواجهة الأهلى مع بيراميدز فى دور الثمانية لنفس المسابقة والفائز منهما يلاقي بتروجت فى نصف نهائى البطولة أيضا.

كما طالب فيريرا ، لاعبيه التى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى من القوام الأساسى أمثال المغربي أشرف بن شرقى وطارق حامد ومحمد أبوجبل والمهاجم عمر السعيد بإغلاق ملف الرحيل عن الفريق فى الوقت الحالى والتركيز فى كيفية مواصلة مسيرة الانتصارات وعدم الإنشغال أو التفكير فى مستقبلهم الذي سيتم حسمه بنهاية الموسم، مؤكدا لهم أن إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور، لن تدخر جهدا من أجل تقدير اى لاعب يخلص فى العطاء ويسعد الجماهير البيضاء .

وحذر أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك، لاعبى فريقه بشأن التحدث مع الأندية الأخرى من أجل الرحيل ، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونجح المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء ، في إعادة الانضباط من جديد داخل الفريق والحفاظ على تركيز اللاعبين بعد كم المشاكل والأزمات التي كانت موجودة من قبل في الفريق وتحديدا فى وقت تولى اللجان المعينة إدارة شئون القلعة البيضاء والتي تسببت في حالة من عدم الاستقرار دفع ثمنها الفريق بتوديع دورى الأبطال الأفريقى من دور المجموعات.

ويملك الزمالك قائمة كبيرة من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري وهو ما يهدد استمرارهم مع الفريق في الأسابيع الأخيرة من المسابقة.

وأعلنت رابطة الأندية، في وقت سابق امتداد الموسم الكروي لشهر سبتمبر المقبل بسبب بدايته المتأخرة في الوقت الذي ينتهي فيه الموسم رسميًا بجميع أنحاء العالم بنهاية يونيو المقبل.