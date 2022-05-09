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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدقيقة حداد على أرواح الشهداء.. انطلاق كأس العرب لدراجات المضمار بالقاهرة

صدى البلد

انطلقت اليوم "الإثنين" منافسات بطولة كأس العرب الأولى لدراجات المضمار، والتي تقام في الفترة من 9 وحتى 11 مايو الجاري بمضمار القاهرة الدولي للدراجات ، بمشاركة 6 دول هي مصر والإمارات والجزائر وليبيا وسوريا والسودان. 

وتشهد البطولة سباقات في منافسات الرجال والشباب والإناث والشابات حيث تقام 7 سباقات في كل فئة من تلك الفئات على مدار أيام البطولة، وتقام السباقات على فترتين صباحا ومساءا.

وانطلقت سباقات الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، وتقام سباقات الفترة المسائية بداية من الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة مساء، ويتم إقامة مراسم تتويج الفائزين بالميداليات في نهاية الفترة المسائية يوميا . 

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي على اكتمال جميع الترتيبات والأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة.

وتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية بين لاعبي المنتخبات المشاركة وذلك في ضوء التطور الكبير والطفرة الفنية التي شهدتها رياضة الدراجات على المستوى العربي مؤخرا. 

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب الأولى لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجية عزام الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق البطولة تقديرا لأرواح شهداء القوات المسلحة الذين فاضت أرواحهم إلى بارئها أمس خلال دفاعهم عن الوطن ومقدراته في الحادث الإرهابي الخسيس.

وأعرب الدكتور وجيه عزام عن تعازيه لذوي الشهداء وكافة جموع الشعب المصري في مصابهم الكبير، مؤكدا وقوف الجميع خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربه ضد الإرهاب الغاشم الغادر.

كأس العرب دراجات المضمار وجيه عزام شهداء القوات المسلحة الحادث الإرهابي

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