لو بتخاف منهم.. 4 نصائح للتعامل مع الكلاب

من أصعب الأشياء هو بناء علاقة ناجحة بين شخص لديه حيوان أليف محبوب وشخص لا يحب الحيوانات، ولكن بطرق بسيطة جدا يمكنك التعود على الحيوان الأليف وخاصة الكلب وبناء علاقة جيدة معه بدون خوف.

نصائح للتعامل مع الكلب

1- الثبات عند الوقوف أمام الكلب

عندما تواجه الكلب وجهاً لوجه، ابقَ ثابتًا كتمثال ودعهم يأتون إليك، كقاعدة عامة ، نادرًا ما تعض الحيوانات شخصًا ما ما لم يتم استفزازه، لذا امنحهم الفرصة للتعرف عليك، من المحتمل أن يشمك الكلب في كل مكان ويقررون أن يكونوا أصدقاء، ويجب ألا تقوم بأي حركات مفاجئة حتى يشمك الكلب.

2- تقديم الطعام

الشيء الآخر الذي يمكن أن يجعلك تحب الحيوان هو إذا أحضرت لهم الأطعمة المفضلة لديهم، سواء كانت شرائح لحم أو النقانق أو لعبة المضغ أو النكهة المفضلة لديهم من العظام المكسوة بالكالسيوم، فإن تقديم هذه الهدية للكلب يمكن أن يساعدهم في تكوين صداقات معك.

3- الخروج للحديقة

الكلاب تحب الخروج إل الحدائق والسير بطريقة بها مرح ولعب.