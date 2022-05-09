حداداً على شهداء الوطن.. حزب العدل يرجئ احتفالات ذكرى تأسيسه

أعلن حزب العدل، تعليق وإرجاء الأنشطة المتعلقة بإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيسه، وذلك حداداً على شهداء الوطن الأبرار الذين فاضت أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن مقدرات الوطن في سيناء أول أمس السبت.

وأعرب الحزب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء وللشعب المصري؛ مشيرًا إلى أنه من غير اللائق أن يحتفل أعضاء العدل بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الحزب، في ظل حالة الحزن التي تسود أسر وذوي الشهداء والمصابين.

يذكر أن هيئات ولجان الحزب النوعية والجغرافية، كانت بصدد تنفيذ برنامج احتفالي كبير في عدة محافظات، إحياءاً للذكرى الحادية عشر لتأسيس الحزب، كأول حزب مدني يتم تأسيسه بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، إلا أن الهجوم الإرهابي الخسيس وما خلفه من ضحايا ومصابين، يفرض علينا إعلاء راية الوطن وتعليق وإرجاء الاحتفالات في كافة المحافظات.

وأكد حزب العدل عهده، على بذل مزيد من الجهد نحو تدعيم أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تليق بمصر وشعبها.