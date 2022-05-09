محافظ بني سويف يوجه بتطهير ورفع المخلفات من أحد المصارف قبل الصيف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطهير المصرف الكائن بجوار شونة بني سويف 2 بناحية الشيخ هارون، مكلفاً رئيس الوحدة المحلية بالتواصل والتنسيق مع مسؤولى مديرية الري، للبدء في أعمال تطهير بعض الأجزاء بالمصرف الواقع على طريق تزمنت / اهناسيا الخضراء، وذلك حفاظا على الصحة العامة والبيئة خاصة مع حلول فصل الصيف.



من جانبه أوضح هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن تم على الفور التواصل مع الإدارة العامة للصرف، للدفع بمعدات التكريك والتطهير والتي سوف تبدأ عملها اعتباراً من الغد، حيث تم إصدار أمر الشغل وتكليف المقاول لسرعة تطهير ورفع المخلفات من المصرف الذي يستخدم نقطة تخلص من المياه المعالجة بتزمنت الشرقية.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها المحافظ "اليوم" وتفقد خلالها أعمال حصاد وتوريد القمح المحلي للموسم الحالي 2021/2022، ورافقه خلالها المهندس عماد محمود وكيل وزارة الزراعة، المهندس وصفى عبد الله مدير عام التموين، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، المهندس مصطفى راشد مدير مديرية الزراعة ونقيب الزراعيين وعدد من التنفيذيين.