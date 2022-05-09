ناجي شهود: شعب مصر أقسم بالحفاظ على كل نقطة دم وحبة رمل|فيديو

قال ناجي شهود ، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الحادث الإرهابى الذي شهدناه بغرب سيناء خلّف أرواح شهداء تطوف حولنا وتسمعنا ومطمئنة على بلادها.

وأضاف "شهود"خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباحنا مصري، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن كل شعب مصر اقسم بعزة جلال الله على الحفاظ على كل نقطة دم وحبة رمل فى مصر كلها، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تعمل على بناء سيناء مرة أخرى.

وفى سياق آخر، قال اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، تعليقا على احتفالية يوم الشهيد ، إن حروب الجيل الرابع والخامس تعمل على إضعاف الإنسان المصري البسيط وعلينا مواجهة تلك الحروب بالوعي.

وأضاف ناجي شهود في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" سيناء مطمع للكثيرين ويتم تنفيذ عمليات إرهابية في سيناء منذ سنوات كثيرة كي لا تكون من ضمن حدود الدولة المصرية ".

وتابع ناجي شهود :" مصر تواجه الإرهاب في سيناء، ويتم العمل حاليا على تعمير سيناء وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في كافة القطاعات ".

وأكمل ناجي شهود:" سيناء بها خيرات كثيرة ويمكن الاستفادة بها ، وسيناء بها 700 كيلو متر شواطئ يمكن استغلالها في سياحية شاطئية ودينية وثقافية ".

