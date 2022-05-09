عبدالرحمن السامرائي يكشف عن ثلاث ملفات على طاولة محمد صلاح هذا الموسم



قال الخبير الرياضي عبدالرحمن السامرائي، إنه بعد الخسارة التي تعرض لها منتخب مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم أمام السنغال، كان لزاماً على النجم الكبير محمد صلاح أن يعود بقوة ويسجل حضوره مع الألقاب رفقة ناديه ليفربول.

وأشار المحلل الرياضي، إلى أن صلاح يطمع أيضا في إنهاء الموسم وهو في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل استعادة جائزة (الحذاء الذهبي) كأفضل هداف في البطولة العريقة، بعدما غابت عنه في الموسمين الماضيين، ويرغب كذلك الملك المصري في الفوز بالجائزة المرموقة للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية، بعدما توج بها في موسمي 2017-2018 و 2018-2019.

وأضاف أن صلاح ، رغم صيامه التهديفي في المباريات الأخيرة في الدوري الانجليزي، الا انه مازال محتفظا بصدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 22 هدفا ، كما حافظ صلاح أيضا على صدارته لقائمة هدافي ليفربول بكافة المسابقات في الموسم الحالي.

وأردف أن صلاح يحلم بتحقيق "النهاية السعيدة" للموسم مع ليفربول، من خلال التتويج بأكبر عدد من الالقاب، فبعد تتويج الفريق بكأس رابطة الأندية المحترفة في فبراير الماضي، يتطلع الآن للفوز بدوري أبطال اوروبا، وكأس إنجلترا، حيث يمتلك فريقه حظوظا وفيرة في الحصول على اللقبين، باستثناء الدوري الانجليزي، بعد التعادل أمام توتنهام مساء السبت الماضي.

واستطرد، أن ليفربول يحتل المركز الثاني حاليا في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، قبل 3 مراحل على نهاية الموسم، كما صعد للدور النهائي لدوري الأبطال، حيث يواجه ريال مدريد الإسباني، بالإضافة لتأهله المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتابع أن صلاح يأمل في إنهاء ملف التجديد مع ناديه ليفربول، خاصة بعد الاستقرار الذي منحه تجديد عقد المدرب الالماني المخضرم يورجن كلوب.