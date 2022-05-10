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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل للحبس 5 سنوات.. عقوبة تقديم خدمات الاتصالات دون ترخيص بالقانون

خدمات الاتصالات
خدمات الاتصالات

وضع القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات حتى عام 2022، مجموعة من العقوبات الرادعة للجرائم المتعلقة بمجال الاتصالات، حيث عرضها القانون إجمالًا في الباب السابع،  ومنها عقوبة تقديك خدمات الاتصالات بدون ترخيص.

عقوبة مخالفة ترخيص الاتصالات

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.

2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.

3- تقديم خدمات الاتصالات.

4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.

ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة.

اتصالات تنظيم الاتصالات قانون تنظيم الإتصالات خدمات الإتصالات العقوبات

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