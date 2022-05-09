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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب توافق على موازنتي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وديوان الوزارة

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، على الموازنة العامة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للعام المالي 2022 /2023  بإجمالي 2445079000. 

واستعرضت صيفية جاد المولي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية الإيرادات والمصروفات  الخاصة بالهيئة خلال العام المالي الحالي .

ومن جانبه قال اللواء حسن الجزيري رئيس الهيئة المصرية للسلامه البحرية إنه سيتم تحويل جميع الفنارات بالهيئة إلى فنارات رقمية ، مؤكدا أن الهيئة منذ عام 1980 لم تحصل أي قروض داخلية أو خارجية ، لافتا إلى أن أجور العاملين بالهيئة متدنية جدا .

كما وافقت اللجنة على موازنة ديوان عام وزارة النقل قطاع النقل البحري للسنة المالية 2022 /2023 باجمالي 564891000 حيث استعرض اللواء أسامة مشيمس رئيس الادارة المركزية للتخطيط بقطاع النقل البحري حجم الإيرادات والمصروفات عن العام المالي الحالي بالقطاع .

رئيس الإدارة المركزية مجلس النواب النقل البحري وزارة النقل قطاع النقل

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