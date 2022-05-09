نقل النواب توافق على موازنتي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وديوان الوزارة

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، على الموازنة العامة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للعام المالي 2022 /2023 بإجمالي 2445079000.

واستعرضت صيفية جاد المولي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية الإيرادات والمصروفات الخاصة بالهيئة خلال العام المالي الحالي .

ومن جانبه قال اللواء حسن الجزيري رئيس الهيئة المصرية للسلامه البحرية إنه سيتم تحويل جميع الفنارات بالهيئة إلى فنارات رقمية ، مؤكدا أن الهيئة منذ عام 1980 لم تحصل أي قروض داخلية أو خارجية ، لافتا إلى أن أجور العاملين بالهيئة متدنية جدا .

كما وافقت اللجنة على موازنة ديوان عام وزارة النقل قطاع النقل البحري للسنة المالية 2022 /2023 باجمالي 564891000 حيث استعرض اللواء أسامة مشيمس رئيس الادارة المركزية للتخطيط بقطاع النقل البحري حجم الإيرادات والمصروفات عن العام المالي الحالي بالقطاع .