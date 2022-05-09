أخبار التكنولوجيا|هواتف فيفو الرائدة Vivo X80 تنطلق عالميا.. وشركة جوجل تبدأ مرحلة إنتاج هاتفها Google Pixel 6

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تقارير، عن أن شركة جوجل بدأت مرحلة الإنتاج لهاتفها Google Pixel 6a المخصص للفئة المتوسطة والشباب والمقرر إطلاقه بسعر أرخص من هواتف Pixel 6 التى تم إطلاقها في نهاية العام الماضي 2021.



أطلقت شركة فيفو الصينية سلسلة هواتفها الرائدة Vivo X80 في الأسواق العالمية بعد أيام قليلة من الإعلان عنها للمرة الأولى في الصين أواخر شهر أبريل الماضي، حيث بدأت الشركة طرح الهواتف تدريجيا في عدد من الدول.



أصبح عملاق التواصل الاجتماعي تويتر Twitter أحد منصات الوسائط الاجتماعية الأساسية لمحبي استخدام العملات الإلكترونية المشفرة بالأخص البيتكوين Bitcoin، فيعد تويتر المكان الأساسي للمناقشة والتعليق على جميع الأشياء المختصة بالبيتكوين والعملات الرقمية ويتيح تويتر الآن للمستخدمين إرسال واستقبال المدفوعات عن طريق عملة البيتكوين و Ethereum.



مع اقتراب إصدار شركة آبل لسلسلة هواتف آيفون الجديدة iPhone 14 كشفت تسريبات جديدة قدرات جبارة لكاميرا الهواتف والمتوقع أن تحصل على قدرات وتقنيات محسنة تجعلها الأفضل في أى هاتف ذكي في عام 2022 .

يعد جهاز الآيباد IPad من أفضل الأجهزة التي تجمع بين جهازين وهما التابلت واللابتوب وبسبب مزجه بين شيئين كذلك يحتوي آيباد على العديد من الميزات التي ربما لم تسمع عنها من قبل لكنها تنجز العديد من الوقت وتسّهل العديد من المهام لإتمامها بشكل أفضل.



بعد حوالي سنة من انقطاع الأخبار والتحديثات، تم الإعلان عن تقييم نسخة جوجل ستاديا Google Stadia من لعبة الفيديو الشهيرة Resident Evil: Reverse من قبل شركة الترفيه ESRB، حيث تعتبر جوجل ستاديا هي منصة تم إطلاقها من جانب شركة جوجل تسمح للاعبين ممارسة العديد من الألعاب.

