فيفا يؤيد قرار إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

أيدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرار إعادة مباراة منتخبي البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر عن قارة أمريكا الجنوبية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن إعادة مباراة منتخبي البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر عن قارة أمريكا الجنوبية.

ونشرت “ فيفا” بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:" اتخذت لجنة الاستئناف التابعة لـ فيفا قرارات بشأن الطعون المقدمة من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ضد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للفيفا بشأن مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم في قطر في 5 سبتمبر 2021.

وأضاف:" بعد تحليل الطلبات المقدمة من كلا الطرفين والنظر في جميع ظروف القضية ، أكدت لجنة الاستئناف أنه سيتم إعادة المباراة وأيدت أيضًا غرامة قدرها 50000 فرنك سويسري تم فرضها على كلا الاتحادين نتيجة للانسحاب.

وزاد: "فيما يتعلق بأوجه قصور الأطراف من حيث مسؤولياتهم و / أو التزاماتهم فيما يتعلق بالمباراة ، قررت لجنة الاستئناف:

1.تخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد البرازيلي لكرة القدك فيما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالنظام والأمن إلى مبلغ 250.000 فرنك سويسري ؛



2. تخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى مبلغ 100،000 فرنك سويسري فيما يتعلق بفشلها في الامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بالتحضير للمباراة ومشاركتها فيها.

تم اليوم اخطار الجهات المعنية بالقرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف.

وأرسل “ فيفا” خطابًا للاتحادين الأرجنتيني والبرازيلي يخطرهما خلاله بإعادة المباراة يوم 22 سبتمبر المقبل.

أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين

وكانت مباراة البرازيل والأرجنتين التي أُقيمت يوم 5 سبتمبر الماضي ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية، قد تم إيقافها بعد اقتحام مسئولين في وزارة الصحة البرازيلية للملعب، ومطالبتهم بإخراج 4 لاعبين أرجنتينين من الملعب بسبب أمر يتعلق بالصحة والسلامة الخاصة بكورونا.

يُذكر أن المنتخبين البرازيلي والأرجنتين قد ضمنا تواجدهما في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتظار الجمهور المصري لقرار “ فيفا” بخصوص مباراة الفراعنة أمام السنغال في تصفيات المونديال، سواء بالإعادة أو باعتماد النتيجة.