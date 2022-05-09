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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب الإصابة.. حسين ياسين يخضع لبرنامج تأهيلي بالإسماعيلي

حسين ياسين
حسين ياسين

يخضع حسن ياسين صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة مجدي باز بعد إصابته بكدمة في القدم.

كان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال مشاركته الأخيرة مع فريقه ضد المصري البورسعيدي والتي إنتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر بمسابقة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبي خلال الأيام المقبلة للوقوف على مدى جاهزيته للحاق باللقاء المقبل.

ويستضيف الدراويش نادي سيراميكا كليوباترا يوم ١٥ مايو الجاري بإستاد الإسماعيلية لحساب الجولة التاسعة عشر من عمر المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي، قد أصدر قرارا بعدم ضم أي لاعب لقائمة الفريق إلا بعد إكتمال جاهزيته لضمان تقديمه المردود الفني المنتظر.

الاسماعيلية بورسعيد النادي الاسماعيلي نادي الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا الاسماعيلي

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