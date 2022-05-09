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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في سرية تامة.. علاج مجاني لـ 46 ألف مدمن مخدرات خلال 4 أشهر

صدى البلد

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق إنفو جراف على الصفحة الرسمية "فيس بوك" للصندوق، عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 16023

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تم تقديم الخدمات العلاجية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل لعام 2022 لعدد 46 ألفا و537  مريضا "جديدا، متابعة "ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن منهم 4090 مريضا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، إسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، حي الضواحي ببورسعيد"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 95.35% بينما بلغت نسبة الإناث 4.65 %.

أكثر من 400 اتصالا يومياً

يأتي ذلك في الوقت الذى ساهمت فيه المرحلة الجديدة من حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات"والتي تم إطلاقها بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، بشكل كبير في تحفيز مرضي الإدمان على التقدم  للعلاج، وبلغ متوسط عدد الاتصالات الهاتفية التي يستقبلها الخط الساخن " 16023"، لعلاج الإدمان أكثر من 400 اتصالا يومياً، في حين كان متوسط عدد الاتصالات المعتاد استقبالها قبل إطلاق الحملة 200 اتصالا  وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم مجانا وفى سرية تامة.

المخدرات بورسعيد التضامن حدائق أكتوبر محمد صلاح ليفربول فيس بوك التضامن الاجتماعي

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