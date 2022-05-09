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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنازة مهيبة لطلال شكر القيادي العمالي بمسقط رأسه بالدقهلية

الجنازة
الجنازة

شيع أهالي قرية تيرة التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية ، جثمان الراحل طلال شكر بمسقط رأسه و خرج الجثمان من مسجد المجمع الإسلامي بالبلدة متجه إلى مقابر العائلة ليدفن مثواه بجانب اخيه الراحل عبد الغفار شكر نائب رئيس مجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

وساد الحزن المشيعين مودعا الانسان والقائد بالدموع وحضر العديد من كل مكان داخل البلدة وخارجها ليشيعوا جنازة الفقيد الراحل، فيما أكد  سكان البلدة عن سمعة الراحل الطيبه إذ كان يؤثر الغير عن نفسه ويساعد الجميع، فكان يعدو خلف الحق للعمال وللجميع دون كلل أو تعب، لذا نال اليوم جنازة تليق بتاريخ حافل ومشوار كبير طال من الراحل الكثير، لتكون دموع الفراق على ملامح أسرته وأصدقائه حاضرة.

 

وودعته زوجته وابنته  بالدموع لمثواه الأخير وتلقت العزاء من داخل المقابر في فقيدها وزوجها صاحب الرحلة العظيمة والتي كللت بالتعب والمشقة من أجل مصالح الغير، إذ حاول كثيرًا إظهار الغير وحل مشاكل الجميع بالأخص المشاكل المتعلقة بالمعاشات.

 

وعمل طلال شكر كنائب رئيس للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، وهو شقيق الراحل عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق.

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محافظة الدقهلية جنازة المعاشات القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر

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