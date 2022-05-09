بعد أنباء رحيل الدون.. بيكهام: نأمل بقاء رونالدو مع اليونايتد لعام أوعامين

وجه نجم الكرة الشهير «ديفيد بيكهام» رسالة مؤثرة لـ دون الكرة النجم «كريستيانو رونالدو» بشأن تجديد عقده مانشستر يونايتد بعد الخسارة الساحقة لـ مانشستر يونايتد أمام برايتون.

وعانى مانشستر يونايتد من هزيمة مذلة 4-0 أمام برايتون يوم السبت الماضي في مباراتهم قبل الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في معركة نحو التأهل للدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن اليونايتد يواجه صيفًا مليئًا بالتغييرات المهمة، حيث تولى إريك تن هاج المسئولية وغادر مجموعة من اللاعبين غير المتعاقد معهم أولد ترافورد.

ورغم أن رونالدو لا يزال أمامه عامًا واحدًا على تجديد عقده، إلا أن هناك أنباء تتردد عن إمكانية رحيله عن اليونايتد، لكن بيكهام يسعى بشدة إلى بقاء النجم البرتغالي في النادي.

في حديثه إلى سكاي سبورتس بـ ميامي جراند بريكس يوم الأحد، قال بيكهام: "من الواضح أن كريستيانو هو أحد أفضل اللاعبين على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية مع ليو [ميسي]".

وأضاف: "نأمل أن يظل - في يونايتد فهو أمر مهم للجماهير، وأمر مهم بالنسبة له، فنحن جميعًا نعرف مدى أهمية مان يونايتد بالنسبة له".

وتابع: "ما زال يفعل أفضل ما لديه، بتسجيل الأهداف وصنعها، هذا ما يفعله كريستيانو، حتى في سنه، فإن القيام بما يفعله أمر لا يصدق حقًا، لذلك آمل أن يستمر الأمر ونأمل أن يبقى لمدة عام أو عامين آخرين".