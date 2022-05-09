أحمد موسى: روسيا ستدافع عن نفسها ضد مخططات الناتو

كشف الإعلامي أحمد موسى، أخر المستجدات في الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الأمور تتجه نحو التصعيد خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن روسيا ستدافع عن نفسها ضد مخططات الناتو التوسعية، متابعا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عن ضرورة تغيير الاتحاد الأوروبي لسياساته.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية يدفع الشعب إلى تقليص مشترياته، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية تضرب العالم بالكامل.

