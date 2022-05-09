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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برغبة لإعادة النظر في إجراءات الحصول على رخصة بناء الأراضي غير المسجلة

اشتراطات البناء الجديدة
اشتراطات البناء الجديدة

تقدم النائب محمد علي أبو حجازي عضومجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بإقتراح برغبة لرئيس مجلس الشيوخ موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور عصام الجزار  وزير الإسكان بشأن إعادة النظر في إصدار رخص البناء للأراضي غير المسجلة حيث  إنه مع بدء تعميم المنظومة والاشتراطات الجديدة للبناء، اتضح مع التطبيق العملي على الأرض وجود عدد من المشاكل التى واجهت بعض المواطنين راغبى الحصول على الرخصة، منها على سبيل المثال، أن أغلب قطع الأراضي غير مسجلة، ولا يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين، وهذا الأمر يتسبب في أزمة كبيرة لأن من ضمن استخراج الترخيص تقديم عقد إثبات ملكية، وارتفاع أسعار الرسوم المقررة التى يتم دفعها ضمن إجراءات الحصول على الترخيص.


وطالب “أبوحجازي”  بضرورة إعادة النظر فى عملية التطبيق على الأرض، حتى يتسق التطبيق مع الفلسفة على الورق، ولا تكون هناك فجوة بين التطبيق والنص، مطالبا عقد دورات ولقاءات تدريبية للقائمين على تطبيق هذه المنظومة الجديدة حتى لا يكون هناك نفور من قبل المواطنين، خاصة وأن الهدف التيسير بشأن استخراج رخصة البناء ومنع عودة العشوائيات مرة أخرى.

ولفت النائب في المقترح، إلى أن تحجيم ارتفاع المباني حتى دور أرضي و4 أدوار ضمن بنود الاشتراطات الجديدة سينتج عنه ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية مستقبليًا، من خلال نقص المعروض، وستنعكس أيضا على التوسع في المباني لأنها  تنص على أنه لن يتم الحصول على طلب للحصول على الرخصة إلا من خلال عقد مشهر للأرض وهذا الأمر به بعض الصعوبات التي تواجهها خاصة وأن هناك أراضٍ كثيرة غير مسجلة

الاشتراطات الجديدة للبناء مجلس الشيوخ رخص البناء للأراضي رئيس الوزراء وزير الإسكان

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