وفاق سطيف: الهزيمة أمام الأهلي برباعية قاسية.. وتصريحات رئيس النادي عادية

أكد إبراهيم خرفية المتحدث الرسمي لفريق وفاق سطيف، أن الهزيمة أمام الأهلي برباعية كانت قاسية على النادي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

يواجه الأهلي وفاق سطيف مساء السبت المقبل 14 مايو الجاري، في مباراة الإياب لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية.

وقال إبراهيم خرفية في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "لم نكن ننتظر أن يخسر الفريق برباعية، كانت هزيمة قاسية، كانت هناك أخطاء ارتكبناها فوق أرضية الميدان جعلت النتيجة بهذا الشكل".

وعن تصريح رئيس النادي إن الأهلي يسبق الأندية الجزائرية بخمسين عامًا، أردف: "تصريحاته عادية، وهو من أكبر الشخصيات الرياضية في الجزائر ويعي جيدًا ما يقوله".

وأوضح: "نستعد لمواجهة الإياب جيدًا وكرة القدم بها متغيرات، الأهلي خسر بخماسية من صن داونز من قبل، وهذه كرة قدم كل شيء فيها وارد".

وحول استضافة المغرب لنهائي دوري أبطال إفريقيا، أردف: "من المفترض أن تُقام المباراة النهائية على أرض مُحايدة لكي تتساوى جميع الفرق في المنافسة على اللقب".