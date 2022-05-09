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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: القوات الأمريكية ستشارك في 15 تدريبا بحرياً في المحيطين الهادي والهندي

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الإثنين، أن القوات الأمريكية ستشارك في 15 تدريبًا بحريًا في منطقتي المحيط الهادئ والهندي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن "الوضع متحرك في شرقي أوكرانيا والقوات الروسية تحقق تقدمًا تدريجيًا وخصوصًا بالقرب من إيزيوم".

وأضاف:"هناك مقاومة أوكرانية كبيرة في المعارك شرقي البلاد والروس متأخرون عن مواعيد تحقيق أهداف عمليتهم".

وعلق البنتاجون على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا إنه "تضمن الكثير من التضليل وكانت لديه العديد من الخيارات غير الحرب للتعامل مع أوكرانيا". و"كان ينبغي على بوتين الحديث في خطابه عن خططه بشأن كيفية انهاء الحرب، وكيف سيسحب قواته من أوكرانيا بعد الحرب".

وأضاف:"خطاب بوتين لم يكن مفاجئًا وتضمن الكثير من الأكاذيب ومن بينها أنه كان مجبرًا على الحرب، وأنه يقاتل النازيين".

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وتابع البنتاجون ان "السيطرة على القرى الأوكرانية متبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية ولهذا لا يمكننا القول إن الوضع يشهد جمودًا شرقي البلاد, و"القوات الروسية غيرت استراتيجيتها من محاصرة المدن الكبيرة في أوكرانيا الى محاولة السيطرة على قرى صغيرة".

وأوضح كيربي أن "الوفد الدبلوماسي الأميركي الذي زار كييف لم يضم عسكريين" و" لدينا تقارير تتحدث عن قيام القوات الروسية باجبار أوكرانيين بالنزوح الى روسيا ضد رغبتهم".

وقال:"وحشية الروس في أوكرانيا لم تصل الى القاع بعد بالرغم من وصولنا الى اليوم الخامس والسبعين من الاجتياح" وما "وفرناه لأوكرانيا من مساعدات عسكرية عبر القرارات الرئاسية حتى الآن يعادل تقريبا ميزانيتها الدفاعية للعام 2022". و"ما يزال لدينا 100 مليون دولار من حزمة المساعدات الأولى التي أقرها الكونجرس لدعم أوكرانيا".

وواصل:"نقوم بتدريب أكثر من 300 جندي أوكراني على أسلحة وأنظمة دفاعية أمريكية". و"لم تقدم أي دولة في العالم دعما مماثلا لذلك الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا".

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