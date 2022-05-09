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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد بيان صداقة روسيا والصين.. البيت الأبيض: دول آسيا والمحيط الهادئ قلقة

روسيا والصين
روسيا والصين

قال منسق شؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، كورت كامبل، اليوم الإثنين، إن دول آسيا والمحيط الهادئ قلقة من بيان الصداقة بين روسيا والصين.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال كامبل: "لقد أدهشني مستوى التفاعل مع بلدان منطقة المحيطين الهندي والهادئ بشأن القضايا المتعلقة بأوكرانيا وأوروبا".

وأضاف: "في جميع المشاورات التي أجريناها مع اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وأستراليا ومع آسيان بشكل عام، كان السؤال الأول هو مقارنة المواقف بشأن ما يحدث في أوكرانيا".

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واعتبر أن أحد أسباب ذلك هو أن دول آسيا كانت مندهشة من الوثيقة الرئيسية التي اعتمدتها روسيا والصين خلال دورة الألعاب الأولمبية.

وتابع: "دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت معنية، لكنها عازمة أيضا على إصدار تحذير بأنه لا ينبغي النظر في أي شيء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مثل هذا النوع من العمل العسكري الذي نراه في أوروبا".

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