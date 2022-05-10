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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| طارق شوقي ينقل التجربة المصرية في التعليم لـ السعودية.. طلاب التعليم الفني: نتدرب بأسلوب علمي ونسعي لإنشاء مشروعات صغيرة عقب التخرج

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

عميد طب عين شمس يفجر مفاجأة في واقعة طالبة الـ 75%: مريضة نفسياً

كشف الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، آخر تطورات التحقيق في ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، بشأن التحاق طالبة بالكلية بمجموع 75% في الثانوية العامة.

 

جامعة الأقصر: انطلاق امتحانات العملي وسط إجراءات احترازية للحفاظ على الطلاب

أجرى الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني (الميد تيرم) في يومها الأول لجميع الفرق بكليتي الحاسبات والمعلومات والآثار.

 

الفهم والمهارات.. طارق شوقي ينقل التجربة المصرية في التعليم لـ السعودية

‎التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته لمدينة الرياض لحضور المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم ٢٠٢٢ نظيره السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال التعليم وكيفية استفادة السعودية من التجربة المصرية في التعليم خاصة في تطوير المناهج.

 

خبير تربوي: تحويل 70% من التعليم الفني لبرامج قائمة على الجدارات

أكد الدكتور رضا مسعد الخبير التربوي الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن توجيهات الرئيس بالاهتمام بقطاع التعليم الفني فى مصر سوف ينعكس بالإيجابيات الكثيرة على ازدهار الاقتصاد، وإنشاء جيل جديد يقدر قيمة الصناعة والإنتاج وفقا لمعايير الجودة العالمية.

 

طلاب التعليم الفني: نتدرب بأسلوب علمي ونسعي لإنشاء مشروعات صغيرة عقب التخرج

توسعت الدولة مؤخرا في إنشاء مدارس فنية تغطي كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والمشروعات القومية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى، فضلاً عن التوسع في إنشاء وتدشين الجامعات والمجمعات التكنولوجية، الأمر الذي كان له ثماره في تغيير النظرة الدولية لمصر وإحرازها مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية في مجال التعليم الفني. 

 

تعرف علي جداول امتحانات الدراسات العليا بـ كلية الحقوق جامعة عين شمس

تستعد جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

خبير تربوي: التعليم الفني ينشئ جيلا يقدر قيمة الصناعة والإنتاج

أكد الدكتور محمد فتح الله، رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التعليم الفنى هام جدا في العملية التعليمية، موضحا أنه في ظل التوترات التي تحيط بالثانوية العامة، توجه الكثير من أولياء الأمور إلى التقديم لأبناءهم في التعليم الفني.

 

جامعة حلوان تعلن عن منحة بجامعات ألمانيا لطلاب الدراسات العليا

أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة "  daad helmut schmidt scholarship“ بألمانيا  للعام الجامعي 2022- 2023.

 

اعتماد اللائحة الجديدة للدراسات العليا بنظام الساعات بآداب سوهاج

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلي للجامعات قراراً وزارياً رقم (١٤١٤) بالموافقة على اعتماد التعديلات الجديدة للائحة الداخلية للدراسات العليا والبحوث بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب بجامعة سوهاج.

 

رئيس جامعة حلوان يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادا لامتحانات نهاية العام

شدد الدكتور ممدوح مهدي، رئيس جامعة حلوان، على تعقيم وتطهير وتهوية قاعات الامتحانات خلال ماراثون امتحانات الترم الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 2021 - 2022، وتحقيق التباعد و المسافة الآمنة بين الطلاب، من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات. 

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