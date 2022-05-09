مجلس الوزراء: إحباط 1731 عملية تهريب مارس الماضي.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول تشديد الرقابة على الجمارك في مصر .

وأوضح الانفوجراف إجراءات الرقابة المشددة التي تقوم بها مصلحة الجمارك المصرية وأسهمت في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

وتابع الانفوجراف انه تم إحباط 1731 عملية تهريب خلال شهر مارس الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 126 مليونًا و442 ألف جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 284 مليونًا و107 آلاف جنيه.