عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون.. تخصيص مبلغ مالي بنسبة 10% من الغرامات للمبلغين عن جرائم البنوك

البنك المركزي
البنك المركزي

منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.

وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.

ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.

ونص  قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى  علىعقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.

ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

البنوك قانون البنك المركزي البنك المركزي محافظ البنك المركزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

بعد وفاة مارينا صلاح.. التحقيق في بلاغ ضد مستشفى عيون شهير بالقاهرة

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

ترشيحاتنا

أعينوني بقوة.. رسالة عاجلة من وزير الأوقاف للأئمة بعد عودة المساجد لطبيعتها

ميدو يكشف أزمة الزمالك المنتظرة في شهر يونيو

قرار عاجل من الرئيس التونسي بشأن لجنة الانتخابات

الرئيس الأمريكي يوقع على قانون جديد لتسريع المساعدات إلى أوكرانيا

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. حياة كريمة للعامل وعقوبات تنتظر المخالفين| تفاصيل

ماهو الذنب الذي لا تقبل توبته..وهل أوشك باب التوبة على الغلق؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

بعد فوزها بالمركز الأول.. هل أعاق الحجاب زوبا عن احتراف الرقص؟

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

أنس جابر ترفض الخمر على خطى صلاح..وفيفا يغير البروتوكول من أجل الشناوي

فيديو

تعرف على البيانات المطلوبة لتسجيل الملكبة بقانون الشهر العقاري الجديد.. فيديو جراف

تعرف على رد فعل أنس جابر بطلة التنس أثناء تتويجها.. فيديو جراف

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

رامي الطمباري لصدى البلد: شعرت بالخوف من شخصيتي بمسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ