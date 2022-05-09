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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمام النواب.. ثروت سويلم يوضح خطة دعم نادي الشرقية

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماعها اليوم

طالب اللواء  ثروت سويلم ، عضو لجنة الشباب بمجلس النواب ، وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لفحص العقود الموقعة بين نادي الشرقية ، من جهة وأحد المستثمرين  من جهة أخري لعدم التزام الأخير بتنفيذ بنود العقد وتعطيله اقامة عدد من المنشآت .

وقام  سويلم ، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، اليوم الاثنين بتسليم مسئولي وزارة الشباب ملف كامل حول مخالفات المستثمر ، الذي لم يستكمل حتي الآن بناء قاعة الحفلات وعدم انشاء المحلات .

واوضح " سويلم " أن نادي الشرقية حالته سيئة جدا ، خاصة ان المستثمر وقع علي عقد يسمح له بعدم سداد أي أموال للنادي الا بعد التشغيل الفعلي ، مطالبا وزارة الشباب بضرورة فسخ ذلك العقد لعدم اهدار المال العام .

وكشف عن قيامه بالاتفاق مع أحد الشركات الكبري بتنظيم حفل فني بنادي الشرقية  يشارك فيه المطرب بهاء سلطان وتامر حسني ، علي أن يتم تحصيل أموال الحفل لصالح نادي الشرقية حتي ينهض من كبوته المالية الحالية ، مطالبا الجميع بمساندة ذلك النادي العريق .

كما قدم للوزارة عدة طلبات خاصة بدعم نادي الشرقية بمبلغ ٥٠٠ ألف جنية وتطوير ملاعب النادي ومنشآت النادي الذي يمثل عشرة مليون شرقاوي حتي يعود النادي لسابق  عهده بالدوري الممتاز


﻿كانت  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ،أوصت  بتشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة لمركز شباب ههيا تتضمن أسباب توقف الأنشطة الرياضية التي كانت تمارس به ومنها  "كرة السلة والطائرة واليد".

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة  المقدم من النائب نادر مصطفى،عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، بشأن غلق مركز شباب ههيا بمحافظة الشرقية أبوابه في وجه شباب المدينة وذلك بحضور الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية.
 

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