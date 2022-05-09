هبة حلاوة وفاء لوالدها الراحل: فيلم تسجيلي قصير للمقربين من والدي

كشفت الشاعرة هبة حلاوة ابنة الفنان القدير أحمد حلاوة ، تفاصيل تقديم فيلم تسجيلي قصير عن النجم الراحل أحمد حلاوة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر الجديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الإثنين، أنه منذ وفاة والدي، وصلني كم هائل من رسائل التعزية عبر تطبيق ماسنجر، من محبيه والمقربين منه منها رسائل تحكي عن مواقف جمعت بين والدي واصحاب هذه الروايات وهذه المواقف كانت تبين قد إيه هو إنسان جميل وعلى خلق، مشيرة إلى أن عدد كبير من المحبين يريدون المشاركة فيه من جانب العديد من الشخصيات ، بسبب إنسانية والدى معهم".

وتابعت حلاوة " هذا الفيلم يشمل تسجيلات صوتية وفيديوهات صغيرة لكل المقربين منه ومن تعاملوا معه ولديهم ذكريات خاصة له يتحدثون عن الفنان الراحل أحمد حلاوة، موضحة أن والدها يعد إنسانا قبل أن يكون فنانا".

وفي هذا الصدد تحمس الفنان تامر عبدالمنعم لفكرة أبنه الفنان أحمد حلاوة، موضحاً أن الفنان الراحل له باع في عالم الفن ، وقد تخرج على يديه بكلية آداب قسم مسرح بجامعة حلوان، لأنه رجل يحب الحكاية وتصديقها عن حب.

وأوضح الفنان تامر عبدالمنعم، أنه قام بالتفاعل على منشور ابنة الفنان الراحل أحمد حلاوة، عن طريق نداء الصفحة الرسمية للإدارة العامة للثقافة السينمائية وقصر السينما ، تقديرا لمشوار الفنان أحمد حلاوة، وعلى استعداد تام كجهة حكومية للمشاركة في هذا الفيلم بكافة عناصر الإنتاج من تصوير ومونتاج وإخراج، بالإضافة إلى إقامة ليلة عرض .