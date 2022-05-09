عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة حلاوة وفاء لوالدها الراحل: فيلم تسجيلي قصير للمقربين من والدي

صدى البلد

كشفت الشاعرة هبة حلاوة ابنة الفنان القدير أحمد حلاوة ، تفاصيل تقديم فيلم تسجيلي قصير عن النجم الراحل أحمد حلاوة.

 

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر الجديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الإثنين، أنه منذ وفاة والدي، وصلني كم هائل من رسائل التعزية عبر تطبيق ماسنجر، من محبيه والمقربين منه منها رسائل تحكي عن مواقف جمعت بين والدي واصحاب هذه الروايات وهذه المواقف كانت تبين قد إيه هو إنسان جميل وعلى خلق، مشيرة إلى أن عدد كبير من المحبين يريدون  المشاركة فيه من جانب العديد من الشخصيات ، بسبب إنسانية والدى معهم".

 

وتابعت حلاوة " هذا الفيلم يشمل تسجيلات صوتية وفيديوهات صغيرة لكل المقربين منه ومن تعاملوا معه ولديهم ذكريات خاصة له يتحدثون عن الفنان الراحل أحمد حلاوة، موضحة أن والدها يعد إنسانا قبل أن يكون فنانا".

 

وفي هذا الصدد تحمس الفنان تامر عبدالمنعم لفكرة أبنه الفنان أحمد حلاوة، موضحاً أن الفنان الراحل له باع في عالم الفن ، وقد تخرج على يديه بكلية آداب قسم مسرح بجامعة حلوان، لأنه رجل يحب الحكاية وتصديقها عن حب.

 

وأوضح الفنان تامر عبدالمنعم، أنه قام بالتفاعل على  منشور ابنة الفنان الراحل أحمد حلاوة، عن طريق نداء الصفحة الرسمية للإدارة العامة للثقافة السينمائية وقصر السينما ، تقديرا لمشوار الفنان أحمد حلاوة، وعلى استعداد تام كجهة حكومية للمشاركة في هذا الفيلم بكافة عناصر الإنتاج من تصوير ومونتاج وإخراج، بالإضافة إلى إقامة ليلة عرض .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

بعد وفاة مارينا صلاح.. التحقيق في بلاغ ضد مستشفى عيون شهير بالقاهرة

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

الذنوب التي لا تغفر بالتوبة .. 3 كبائر احذر الوقوع فيها

ترشيحاتنا

ساخر وغير تاريخي.. أمريكا تعلق على خطاب بوتين في يوم النصر

بعد وفاة مارينا صلاح..مخاطر أشعة صبغة العين والممنوعين منها

ماهو الذنب الذي لا تقبل توبته..وهل أوشك باب التوبة على الغلق؟

في ظل منافسة شرسة.. ماذا يحتاج محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية؟

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

بعد وفاة مارينا صلاح.. التحقيق في بلاغ ضد مستشفى عيون شهير بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنس جابر ترفض الخمر على خطى صلاح..وفيفا يغير البروتوكول من أجل الشناوي

اعتقدت أنها نمش.. علامات على جسد امرأة تكشف إصابتها بالسرطان

بعد أنباء رحيل الدون.. بيكهام: نأمل في بقاء رونالدو مع اليونايتد لعام أوعامين

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

فيديو

تعرف على البيانات المطلوبة لتسجيل الملكبة بقانون الشهر العقاري الجديد.. فيديو جراف

تعرف على رد فعل أنس جابر بطلة التنس أثناء تتويجها.. فيديو جراف

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

رامي الطمباري لصدى البلد: شعرت بالخوف من شخصيتي بمسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ