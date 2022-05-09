الطاقة الذرية: 4 أطنان قمح ستدخل في الإنتاج بفعل مشروع الطفرات الوراثية

أكد الدكتور محمد عياد، دكتور الوراثة وتربية النبات بهيئة الطاقة الذرية، أنهم يعملون على مشروع الطفرات الوراثية للمحاصيل منذ 20 عاما تقريبا، موضحا أن التربية بالطفرات للمحاصيل هي الوسيلة الأكثر نفعا في أزمة المحاصيل حاليا.

وأضاف الدكتور محمد عياد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك 4 أطنان ستدخل في الانتاج بفعل مشروع الطفرات الوراثية، كما أن الطفرات المستنبطة تتميز بأنها مبكرة فى إنتاجها، حيث تستغرق فقط مدة 140 يوما من بدء الزراعة حتى الحصاد كما أنها ذات صفات حبوب ممتازة تحتوى على نسبة تصافى عالية.

وكان قد قام فريق العمل بالهيئة ببدء موسم الحصاد، والذى يسعى فى تسجيل طفراته بوزارة الزراعة، فى تجهيز العينات التى طلبتها لجنة تسجيل الأصناف من وزارة الزراعة لاثنين من هذه الطفرات والمتمثلة فى 7.5 كيلو من كل طفرة، بالإضافة إلى 150 سنبلة لإتمام اختبارات التجانس فى العام الأول، وسيستغرق هذا الأمر 3 سنوات للتسجيل كصنف جديد يمكن للمزارعين تداوله.