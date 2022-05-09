عبد المنعم عمارة: إعادة مباراة السنغال سذاجة.. واللجوء للمحكمة الرياضية قرار خاطئ

أكد الدكتور عبد المنعم عمارة، وزير الرياضة الأسبق، أن دعاوى اتحاد الكرة بطلب إعادة مباراة مصر أمام السنغال في تصفيات كأس العالم المؤهلة لقطر 2022 سذاجة رياضية، قائلا: "كان الأولى باتحاد الكرة أن يطلب الفوز في المباراة وليس اعادتها والحديث عن إعادتها سذاجة رياضية".

وأوضح الدكتور عبد المنعم عمارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه حال التوجه للمحكمة الرياضية الدولية للفصل في مباراة مصر والسنغال لن يصدر الحكم إلا بعد انتهاء بطولة كأس العالم في قطر، كما عبر عن استعداده لتقديم ورقة حل لأزمة الرياضة المصرية.

وأشار وزير الرياضة الأسبق، إلى أنه عرض على الأندية المصرية أهمية اطلاق سراح الموهوبين المصريين للاحتراف بالخارج لإضافة خبرات جديدة وطاقات جديدة للمنتخب الوطني.