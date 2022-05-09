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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الصحة: BA4 لا يعتبر متحورا عن سلالة أوميكرون.. فيديو

متحدث الصحة
متحدث الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة أن مايسمى متحور BA4 الذي تتحدث عنه دولة جنوب إفريقيا لا يعتبر متحوراً عن سلالة "أوميكرون" كونه لديه أنواعاً فرعية منبثقة عنه  .
 

تابع "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون أي" : BA4  منه أنواع 3و2و1 وهي أمور عادية وأنواع فرعية لا تدعو للقلق والذي يقلق هنا إذا حدث هو ظهور أنواع تؤدي لتغيرات تؤدي  لشدة الإصابة والوفيات ومقاومة اللقاحات لكن جميع الأنواع السابقة هي مجرد تغير في التسلسل الجيني كأنواع فرعية أوميكرون، لكن حتى هذه اللحظة لم يثبت قدرة هذه الأنواع على مقاومة اللقاحات أو رفع معدل الوفيات وهذا أمر جيد.

 

لكنه عاد وشدد على ضرورة إرتفاع وعدالة توزيع اللقاحات كون تراجع  معدلات التلقيح في بعض البلدان ينذر بمخاطر قد تؤدي بمتحورات شديدة.

المتحدث باسم وزارة الصحة وزارة الصحة متحور BA4 جنوب افريقيا اوميكرون

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