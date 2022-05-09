الوزراء: إحباط 1731 عملية تهريب مارس الماضي.. إسناد إدارة مسجد الحسين لجهة خاصة شائعة.. ومصر من أشهر الوجهات الترفيهية المفضلة للسائح الأوروبي

الوزراء:

لا صحة لإسناد إدارة مسجد الحسين لجهة خاصة

المجتمع المدنى شريك أساسي فى تنفيذ خطط الدولة التنموية

توجيه 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة دمياط

مصر من أشهر الوجهات الترفيهية المفضلة لدى السائح الأوروبي

معلومات الوزراء يستعرض مسيرته كأبرز المراكز الحكومية على مستوى العالم

ضخ 250 مليون دولار بالتكنولوجيا المالية.. و300% نموا في استثمارات القطاع

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف قراراً بإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لجهة خاصة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لأي جهة خاصة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أن إدارة جميع الشئون الدعوية وكذلك التنظيمية لمسجد سيدنا الحسين وغيره من المساجد تكون من اختصاص وزارة الأوقاف بشكل كامل، مُشيرةً إلى أن أي بروتوكولات تعاون توقعها الوزارة مع أي جهات خاصة تكون بغرض الاستعانة بهم كشركاء في تنفيذ أعمال تطوير المساجد –كأعمال النظافة والصيانة وأمن المساجد فقط- دون إسناد إدارتها لأي من تلك الجهات، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحرياً للدقة.

وفي سياق متصل، تمت إعادة فتح المساجد أمام المصلين، مع عودة دروس العلم، وذلك على مدار اليوم، حيث سيتم فتح المساجد في التاسعة صباحًا إلى ما بعد صلاة العشاء ثم غلقها وإعادة فتحها لصلاة الفجر، مع عودة الدروس ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف ما كان قائمًا قبل الغلق، إلى جانب فتح المقارئ القرآنية بالمساجد للرجال والسيدات، حيث سيتم تكليف الواعظات بعمل المقارئ القرآنية للسيدات، كما سيتم السماح بزيارة الأضرحة والمقامات في المساجد وفقاً لضوابط محددة، مع ضرورة استمرار المصلين ورواد المساجد في الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة " https://ar.awkafonline.com"، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

توجيه 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة دمياط

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط.

وقال المركز انه في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي؛ بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2021/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030"، فقد بلغت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط بخطة عام (2021/2022) نحو 6.5 مليارات جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 57.9% عن خطة العام السابق.

مصر من أشهر الوجهات الترفيهية المفضلة لدى السائح الأوروبي

كما نشر المركز انفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في مجال السياحة والسفر.

وأوضح المركز أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد طفرة في مجال السياحة والسفر بعد بدء تعافي القطاع من الإغلاقات المترتبة على إجراءات مكافحة كوفيد19.

لافتا أنه تعافى القطاع بمعدلات وصلت لـ 90% من النسب المحققة في 2019، وجاء في تصريحات المدير التنفيذي لسكاي سكانر أن مصر من أشهر الوجهات السياحية لدى السائح الأوروبي متبوعة بالأردن.

ومن أكثر الأسواق نشاطًا لمصر هو السوق البريطاني، والألماني، والإيطالي، والإسباني، والهولندي، بمعدلات نمو وصلت لـ 80-83% مقارنة بـ 2019.

إحباط 1731 عملية تهريب مارس الماضي

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول تشديد الرقابة على الجمارك في مصر .

وأوضح الانفوجراف إجراءات الرقابة المشددة التي تقوم بها مصلحة الجمارك المصرية وأسهمت في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

وتابع الانفوجراف انه تم إحباط 1731 عملية تهريب خلال شهر مارس الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 126 مليونًا و442 ألف جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 284 مليونًا و107 آلاف جنيه.

ضخ 250 مليون دولار بالتكنولوجيا المالية.. و300% نموا في استثمارات القطاع

ونشر مركز المعلومات انفوجرافا آخر عبر صفحته الرسمية حول قطاع التكنولوجيا المالية في مصر

وأوضح الانفوجراف، أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر يشهد نموًّا ملحوظًا؛ حيث بلغت معدلات نمو الاستثمارات في هذا القطاع 300% خلال عام 2021، لتصبح مصر بين أكثر أربع دول إفريقية نشاطًا في هذا القطاع.

ولفت الانفوجراف، إلي إنه يوجد في مصر العديد من العوامل المحفزة لنمو هذا القطاع، ومنها: ارتفاع معدلات الشمول المالي بنسبة 56.2%، وانتشار استخدام الهواتف الذكية، ووجود مؤسسات داعمة لهذا القطاع مثل حاضنات الأعمال، ووجود مستثمرين في كل مجالات التكنولوجيا المالية.

ووفقًا للبنك المركزي، تم ضخ تمويلات في القطاع بقيمة 250 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

ونظم المركز أيضا عددًا من الفعاليات داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في إطار سعيه لزيادة التفاعل مع المجتمع الأكاديمي وصفوف الطلاب والدارسين.

تضمنت الفعاليات، عقد لقاءات مع الطلاب والأساتذة بالكلية ومختلف روادها، لتعريفهم بأنشطة مركز المعلومات البحثية والمعلوماتية المختلفة، ودوره في عملية صنع القرار، واستعراض مسيرته كأبرز مراكز الفكر الحكومية على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تستمر تلك الفعاليات، غدًا الثلاثاء، بعد أن لاقت في يومها الأول تفاعلاً كبيرًا بين رواد الكلية مع منشورات وإصدارات المركز المختلفة.

كما شهدت فعاليات اليوم الأول تواصلاً مع مجتمع الباحثين لتعريفهم بإصدارات المركز البحثية المختلفة، وكذلك أحدث منتجاته المعرفية على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بجانب توزيع منشورات تعريفية بأهم محاور التواصل المجتمعي للمركز، مثل التطبيق الإلكتروني لمركز المعلومات ""idsc app، والنشرة البريدية الإلكترونية اليومية للمركز، وخدمات "البود كاست"، وغيرها.

يأتي ذلك في إطار خطة مركز المعلومات لفتح قنوات للتواصل مع الجامعات ومجتمع الطلاب والباحثين، بما يسهم في دعم مهامه في زيادة التواصل المجتمعي، سعيًا نحو زيادة التبادل المعرفي والبحثي، وبما ينعكس إيجابًا على جهوده في دعم متخذ القرار، بكافة الأفكار والمقترحات في شتى المجالات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية وأولوية استصلاح الأراضى فى هذه المرحلة، لذا تأتى المتابعة لموقف مشروعات الشركة، بهدف دفع العمل فى مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية التى تم تسليمها، و العمل على سرعة تسليم باقى الأراضى للمنتفعين.



وعرض اللواء عمرو عبد الوهاب تقريراً مفصلاً حول مناطق ومساحات أراضى مشروعات تنمية الريف المصرى المتعامل عليها حالياً، فى كل من المُغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، و المساحات الموجودة بالفرافرة، وتوشكي، والطور، وسيوة، والمساحات الأخرى الجارى ضمها فى غرب المنيا، ودرب البهنساوى، وغرب منفلوط والقوصية، وجنوب صافولا.



وتناول رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، خلال عرضه، الموقف التنفيذي لمساحات الأراضى المتعامل عليها، وما تم استغلاله من المساحات سواء فى الزراعة أو الأنشطة المتنوعة الأخرى، والتى تضم النشاط الحيوانى والداجنى، والتصنيع الزراعى، والاستزراع السمكى، وغير ذلك من الأنشطة، مشيراً إلى الموقف التنفيذى لفئات المنتفعين الحالية، والتى تضم مستثمرين، وصغار مزارعين وشبابا، إلى جانب من تم تقنين أوضاعهم.

واستعرض اللواء عمرو عبد الوهاب الموقف التنفيذي للآبار على مستوى مواقع مشروعات الشركة، لافتا إلى أن عددها وصل حتى الآن إلى 2521 بئراً بتلك المواقع، تضم ما هو ولاية الشركة، وما تم اقامته وجار بواسطة المنتفعين بالأراضى، وكذلك ما تم تنفيذه بواسطة واضعى اليد، كاشفاً عن المقنن المائي للمساحات المتعامل عليها، والجارى ضمها.

ونوه اللواء عمرو عبد الوهاب خلال العرض إلى موقف الأراضى المسلمة للمنتفعين، موضحاً أن عامى 2020، 2021 شهدا أعلى معدل للتسليمات، وذلك سعياً لزيادة الرقعة الزراعية، وجارى استكمال باقى التسليمات لباقى المنتفعين، مشيراً فى هذا الصدد إلى طلبات الشراء المقدمة من جانب المستثمرين والشركات وصغار المزارعين على مختلف مواقع المشروع.

وتطرق رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذى للبنية التحتية للمساحات المتعامل عليها، وما يتم ذلك من اقامة مناطق خدمية، وطرق، وكهرباء.

وأشار اللواء عمرو عبدالوهاب، إلى أنه تم خلال عام 2021، إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لشركة تنمية الريف المصري الجديد لمتابعة ورصد موقف الأراضي، كما تم إنشاء موقع إلكتروني لمساعدة المنتفعين للتواصل مع الشركات والمؤسسات المقدمة للخدمات المطلوبة للتنمية، وكذا تم تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وإتاحة الموارد المطلوبة لتنفيذ أهداف ورؤية الشركة الحالية والمستقبلية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة وجار إنشاء موقع إلكتروني لتسويق وبيع تلك الأراضي ، وتم البدء في إنشاء قرية نموذجية على مساحة حوالي 2000 فدان بالتعاون مع أحد المستثمرين في منطقتي المُغرة وغرب غرب المنيا، فضلا عن تنفيذ 70 كم من الطرق الاسفلتية شاملة الأعمال الصناعية، وذلك بمنطقة المُغرة، و39 كم بمنطقة غرب غرب المنيا.

كما استعرض مدبولى، الإصدار الجديد من دورية "آفاق استراتيجية"، التى تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويحمل ملف عددها الخامس عنوان "مستقبل الأمن الأوروبي فى ضوء الحرب الروسية الأوكرانية".

وأشار أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، إلى أن الإصدار الجديد من دورية "آفاق استراتيجية" تم إعداده من قبل نخبة من المفكرين والخبراء والباحثين، سعياً لتقديم العديد من الرؤى والتحليلات حول أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء أن الإصدار الجديد من "آفاق استراتيجية"، يُلقى الضوء على مستقبل الأمن الأوروبي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على منظومة الأمن الجماعى الأوروبي، وكذا بلورة سيناريوهات بشأن التحركات الروسية فى الفضاء السوفيتي السابق، وآفاق الجيش الأوروبي الموحد، مع إفراد ملف خاص للديمقراطية الأمريكية، ومستقبل الدور الأمريكي فى العالم، بالإضافة إلى التطرق لعدد من القضايا الإقليمية التى تهم الشأن المصرى.

وأضاف الجوهرى أن من بين الموضوعات والملفات المهمة التى تناولها الإصدار الجديد، ما يتعلق بالأزمة السكانية وتحديات التطوير العمراني، إلى جانب تسليط الضوء على دور المجتمع المدنى فى مصر، كشريك أساسي فى تنفيذ استراتيجيات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، واتساق ذلك مع اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022 عاما للمجتمع المدني فى مصر.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة فى إعداد دورية "آفاق استراتيجية"، ومواكبتها لأهم وأحدث القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية، وما تضمنته الدورية فى إصدارها الجديد من رؤى وتحليلات لتلك القضايا، وخاصة التى نشهدها مؤخراً من حرب روسية أوكرانية ألقت بظلالها على العالم أجمع، وطالت تداعياتها المجتمع الدولى بأسره.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على دور الرؤى والتحليلات المطروحة من جانب العديد من المفكرين والخبراء والباحثين فى إثراء الحوار والنقاش لأهم القضايا والملفات التى تهم الشأن المصرى، وتداعيات الأحداث والأزمات التى يشهدها العالم حالياً عليه.

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