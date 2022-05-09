عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة الشيخ محمد رفعت: عمالقة القراء في مصر كانوا يتسابقون لإحياء ذكرى والدي|فيديو

الشيخ محمد رفعت
الشيخ محمد رفعت

قالت هناء محمد رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، إن عمالقة القراء في مصر، كانوا يتسابقون من أجل إحياء ذكرى ميلاد ووفاة محمد رفعت.

وأضافت هناء محمد رفعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية «كل الموجود من قراءات الشيخ محمد رفعت، هي 3 تسجيلات فقط في الإذاعة المصرية، نظرا لأن أجهزة التسجيل كانت ثقيلة الوزن في حملها.

وتابعت حفيدة الشيخ محمد رفعت، أن منزل الشيخ محمد رفعت في السيدة زينب، تم بيعه والملاك الجدد قاموا بهدم المنزل، وتم تحويله إلى عمارة سكنية .

وأشارت هناء محمد رفعت إلى أن الشيخ محمد رفعت حصل على الإجادة التامة بجميع القراءات، مؤكدة أن  تسجيلاته بمثابة الكنز الثمين ، الذي استطاع والدها وأخوتها بأن يجمعوه ، موضحة أنه التسجيلات موجودة بإذاعة القرآن الكريم حاليا .

 

القران الكريم ذكرى ميلاد اذاعة القران الكريم الملاك المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

بعد وفاة مارينا صلاح.. التحقيق في بلاغ ضد مستشفى عيون شهير بالقاهرة

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

ترشيحاتنا

مصر والمغرب تصدران بيانا مشتركا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية

حنان مطاوع: الاختيار خارج المنافسة وحالة توثيقية لتاريخ عاشه المصريون

برلمانية عن خبر وفاة كريمتها بسبب خطأ طبي: قريبة زوجي وليست ابنتي

قصة محرر سي إن إن الأمريكية مع بايدن.. غالطه بشأن العجز المالي

لأكثر من 2 مليون طفل..تفاصيل مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة..فيديو

حتحوت عن بيان الكاف بشأن ملعب نهائي الأبطال: كتب بأيدي مرتعشة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

بعد فوزها بالمركز الأول.. هل أعاق الحجاب زوبا عن احتراف الرقص؟

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

أنس جابر ترفض الخمر على خطى صلاح..وفيفا يغير البروتوكول من أجل الشناوي

فيديو

تعرف على البيانات المطلوبة لتسجيل الملكبة بقانون الشهر العقاري الجديد.. فيديو جراف

تعرف على رد فعل أنس جابر بطلة التنس أثناء تتويجها.. فيديو جراف

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

رامي الطمباري لصدى البلد: شعرت بالخوف من شخصيتي بمسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ