ابنة الشيخ محمد رفعت: عمالقة القراء في مصر كانوا يتسابقون لإحياء ذكرى والدي|فيديو

قالت هناء محمد رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، إن عمالقة القراء في مصر، كانوا يتسابقون من أجل إحياء ذكرى ميلاد ووفاة محمد رفعت.

وأضافت هناء محمد رفعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية «كل الموجود من قراءات الشيخ محمد رفعت، هي 3 تسجيلات فقط في الإذاعة المصرية، نظرا لأن أجهزة التسجيل كانت ثقيلة الوزن في حملها.

وتابعت حفيدة الشيخ محمد رفعت، أن منزل الشيخ محمد رفعت في السيدة زينب، تم بيعه والملاك الجدد قاموا بهدم المنزل، وتم تحويله إلى عمارة سكنية .

وأشارت هناء محمد رفعت إلى أن الشيخ محمد رفعت حصل على الإجادة التامة بجميع القراءات، مؤكدة أن تسجيلاته بمثابة الكنز الثمين ، الذي استطاع والدها وأخوتها بأن يجمعوه ، موضحة أنه التسجيلات موجودة بإذاعة القرآن الكريم حاليا .