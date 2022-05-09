الصحة تطالب المواطنين الاستمرار فى تلقى لقاح كورونا .. فيديو

أجاب الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل سيكون تطعيم لقاح "كورونا" سنوياً ؟ قائلاً : لازال اللقاح حائط الصد الأول.

وناشد "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: المواطنين بضرورة الاستمرار في تلقي اللقاحات قائلاً : "لازال اللقاح هو حائط الصد الأول وأناشد كل من حصل على جرعة واحدة من اللقاح وتكاسل عن الثانية بتلقي الجرعة الثانية وكل من تجاوز عمر 65 عاماً الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور ثلاثة أشهر وأقل من هذا العمر عليه تلقيها في أقل من ستة أشهر ".

وشدد على أنه حتى هذه اللحظة قد يكون اللقاح الخاص بفيروس كورونا موسمياً كما هو الحال في لقاح الإنفلونزا ".