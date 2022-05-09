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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة تطالب المواطنين الاستمرار فى تلقى لقاح كورونا .. فيديو

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أجاب الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل سيكون تطعيم لقاح "كورونا" سنوياً ؟  قائلاً : لازال اللقاح حائط الصد الأول.

وناشد "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: المواطنين بضرورة الاستمرار في تلقي اللقاحات قائلاً : "لازال اللقاح هو حائط الصد الأول وأناشد كل من حصل على جرعة واحدة من اللقاح وتكاسل عن الثانية بتلقي الجرعة الثانية وكل من  تجاوز عمر 65 عاماً الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور  ثلاثة أشهر وأقل من هذا العمر عليه تلقيها في أقل من ستة أشهر ".

وشدد على أنه حتى هذه اللحظة  قد يكون اللقاح الخاص بفيروس كورونا موسمياً  كما هو الحال في لقاح الإنفلونزا ".

وزارة الصحة لميس الحديدي حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة اللقاحات كورونا

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