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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى : بحب كامل الوزير في العمل بيوصل المعلومة لجميع الفئات

صدى البلد

أشاد الإعلامي أحمد موسى،  بجولة الفريق كامل الوزير للخط الثالث " أ"  للمترو من محطة جمال عبد الناصر وصفاء حجازي إلى محطة كيت كات .
 

وقال الإعلامي أحمد موسي خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن كامل الوزير أجرى الجولة للاطمئنان على المحطات كونها أول تجربة تتم به .

وأضاف "  انا شخصيا بحب طريقة عدد من السادة الوزراء منهم الفريق كامل. اللي بيوصل المعلومة والشرح للناس وتوصل لجميع الفئات ببساطة".
 

وتابع موسى ، انه سيتم البدء في تشغيل هذا الخط في شهر يوليو القادم وستبدا تجارب قطارات المترو به بعد ٦ أيام من الآن .

الإعلامي أحمد موسى كامل الوزير جمال عبد الناصر أحمد موسى الفريق كامل الوزير لإعلامي أحمد موسى على مسؤوليتي الفريق كامل شهر يوليو

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