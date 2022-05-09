أحمد موسى : بحب كامل الوزير في العمل بيوصل المعلومة لجميع الفئات

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجولة الفريق كامل الوزير للخط الثالث " أ" للمترو من محطة جمال عبد الناصر وصفاء حجازي إلى محطة كيت كات .



وقال الإعلامي أحمد موسي خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن كامل الوزير أجرى الجولة للاطمئنان على المحطات كونها أول تجربة تتم به .

وأضاف " انا شخصيا بحب طريقة عدد من السادة الوزراء منهم الفريق كامل. اللي بيوصل المعلومة والشرح للناس وتوصل لجميع الفئات ببساطة".



وتابع موسى ، انه سيتم البدء في تشغيل هذا الخط في شهر يوليو القادم وستبدا تجارب قطارات المترو به بعد ٦ أيام من الآن .