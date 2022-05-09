السكة الحديد تردم مسقة تروي 200 فدان بالمنوفية والمحافظ يعيد فتحها.. صور

قامت هيئة السكة الحديد بردم مسقة ري تروى نحو ٢٠٠ فدان بعزبة ميخائيل التابعة لقرية كفر دواد بمركز السادات وذلك من أجل استكمال مشروع السكة الحديد المار بالقرية.

حيث تقدم الأهالي بشكوى إلى محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون الذي أمر بإعادة حفر المسقة مرة أخرى.

حيث وجه المحاسب السيد حسن عبدالعال رئيس مركز ومدينة السادات بإشراف ومتابعة ميدانية للمهندسة لبني الجزار نائبة رئيس المركز والمدينة لإزالة أسباب شكوى المزارعين من ردم مسقي ري أراضيهم من قبل هيئة السكة الحديد وحضور المقاول لفتح المسقة بالحفار نظرا لتضرر أكثر من ٢٠٠ فدان زراعي من عدم ري أراضيهم.

تمت ازالة الشكوى وحلها علي الفور بعزبة ميخائيل بالوحدة المحلية لكفر داود بمركز السادات الشركة المنفذة لمشروع السكة الحديد كفر داود السادات وبعض المزارعين المتضررين.