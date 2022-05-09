هشام إسماعيل: أحب دوري في الاختيار3 بصفته عملا توثيقيا..وأنسجم بالعمل مع مكي

حل الفنان هشام إسماعيل ضيف اليوم ببرنامج “ مساء دى ام سى ” المذاع على قناة “ دي إم سي ” وتحدث عن أعماله الدرامية في رمضان الماضي ونعرض لكم أبرز تصريحاته :

قال الفنان هشام اسماعيل ، إنني دائما اميل الى دوري في مسلسل الاختيار 3 بصفته عملا توثيقيا جدا ، مؤكدا أن شخصية اونسي كانت سهلة ودائما تأخذ مجهودا أكبر وتكون صعبة جدا على الممثل .

وأوضح أن صعوبة اونسي كانت في البحث عن ملامح في مسلسل " احلام سعيدة " ، مؤكدا أن الحياة دائما مشاركة وحب وهذا ما أظهره مسلسل احلام سعيدة وشخصيتي في الحقيقة قريبة من اونسي ولكن لا احب الطبخ وإحب الاكل .

قال الفنان هشام اسماعيل ، ان صعوبة اونسي كانت في البحث عن ملامح في مسلسل " احلام سعيدة " ، مؤكدا أن الحياة دائما مشاركة وحب وهذا ما أظهره مسلسل احلام سعيدة وشخصيتي في الحقيقة قريبة من اونسي ولكن لا احب الطبخ واحب الاكل .

وأوضح هشام إسماعيل ، أن الفنانة يسرا تريح من يعمل معها في الأعمال الفنية وتجعل العمل سهلا على الجميع .

قال الفنان هشام اسماعيل ، انا احب مسلسل التختيار 3 لأنه عمل توثيقي للجيش والشرطة ولتاريخ مصر والاحداث التي مررنا بها ، مؤكدا أن مسلسل الاختيار ينتظره الجميع كل عام لأنه يقدم معلومة حقيقية عن الأحداث التي تمت .

وأوضح :قمت بمشاهدة العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بالبلتاجي حتى اتقمص الشخصية بشكل احترافي ، والبلتاجي كان يتخيل أن الجماعة ستوصلة الى جميع أهدافه وكان لديه طمع كبير في السلطة.



قال الفنان هشام اسماعيل ، إنني شعرت خلال تجسيدي لشخصية محمد البلتاجي بأنه هجومي والاخوان بالنسبة له محور الكون ، مشيرا الى ان الحياه خلال حكم جماعة الإخوان الارهابية ظلامية وكئيبة.

واستكمل : ظهرت مع مكي في طير انت قبل الكبير قوي ودائما ما أكون منسجما في العمل معه ومكي دائما لديه كوميديا مبتكرة.