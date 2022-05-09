عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام إسماعيل: أحب دوري في الاختيار3 بصفته عملا توثيقيا..وأنسجم بالعمل مع مكي

هشام اسماعيل
هشام اسماعيل

حل الفنان  هشام إسماعيل ضيف اليوم ببرنامج “ مساء دى ام سى ” المذاع على قناة “ دي إم سي ” وتحدث عن أعماله الدرامية في رمضان الماضي ونعرض لكم أبرز تصريحاته : 

 

قال الفنان هشام اسماعيل ، إنني دائما اميل الى دوري في مسلسل الاختيار 3 بصفته عملا توثيقيا جدا ، مؤكدا أن شخصية اونسي كانت سهلة ودائما تأخذ مجهودا أكبر وتكون صعبة جدا على الممثل .

وأوضح أن صعوبة اونسي كانت في البحث عن ملامح في مسلسل " احلام سعيدة " ، مؤكدا أن الحياة دائما مشاركة وحب وهذا ما أظهره مسلسل احلام سعيدة وشخصيتي في الحقيقة قريبة من اونسي ولكن لا احب الطبخ وإحب الاكل .

 

قال الفنان هشام اسماعيل ، ان صعوبة اونسي كانت في البحث عن ملامح في مسلسل " احلام سعيدة " ، مؤكدا أن الحياة دائما مشاركة وحب وهذا ما أظهره مسلسل احلام سعيدة وشخصيتي في الحقيقة قريبة من اونسي ولكن لا احب الطبخ واحب الاكل .

وأوضح هشام إسماعيل ، أن الفنانة يسرا تريح من يعمل معها في الأعمال الفنية وتجعل العمل سهلا على الجميع  .

 

قال الفنان هشام اسماعيل ، انا احب مسلسل التختيار 3 لأنه عمل توثيقي للجيش والشرطة ولتاريخ مصر والاحداث التي مررنا بها ، مؤكدا أن مسلسل الاختيار ينتظره الجميع كل عام لأنه يقدم معلومة حقيقية عن الأحداث التي تمت .

وأوضح :قمت بمشاهدة العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بالبلتاجي حتى اتقمص الشخصية بشكل احترافي ، والبلتاجي كان يتخيل أن الجماعة ستوصلة الى جميع أهدافه وكان لديه طمع كبير في السلطة.


قال الفنان هشام اسماعيل ، إنني شعرت خلال تجسيدي لشخصية محمد البلتاجي بأنه هجومي والاخوان بالنسبة له محور الكون ، مشيرا الى ان الحياه خلال حكم جماعة الإخوان الارهابية ظلامية وكئيبة.

واستكمل : ظهرت مع مكي في طير انت قبل الكبير قوي ودائما ما أكون منسجما في العمل معه ومكي دائما لديه كوميديا مبتكرة. 

مسلسل الاختيار الجماعة الطب الاختيار الإرهاب الإخوان رمضان الفنان هشام إسماعيل الحياة السلطة ظلام الكون شرطة الطبخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

بعد وفاة مارينا صلاح.. التحقيق في بلاغ ضد مستشفى عيون شهير بالقاهرة

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

ترشيحاتنا

لماذا رفض الإمام أبو حنيفة صيام ستة أيام من شوال

مصر والمغرب تصدران بيانا مشتركا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية

حنان مطاوع: الاختيار خارج المنافسة وحالة توثيقية لتاريخ عاشه المصريون

برلمانية عن خبر وفاة كريمتها بسبب خطأ طبي: قريبة زوجي وليست ابنتي

قصة محرر سي إن إن الأمريكية مع بايدن.. غالطه بشأن العجز المالي

لأكثر من 2 مليون طفل..تفاصيل مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

بعد فوزها بالمركز الأول.. هل أعاق الحجاب زوبا عن احتراف الرقص؟

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

أنس جابر ترفض الخمر على خطى صلاح..وفيفا يغير البروتوكول من أجل الشناوي

فيديو

تعرف على البيانات المطلوبة لتسجيل الملكبة بقانون الشهر العقاري الجديد.. فيديو جراف

تعرف على رد فعل أنس جابر بطلة التنس أثناء تتويجها.. فيديو جراف

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

رامي الطمباري لصدى البلد: شعرت بالخوف من شخصيتي بمسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ