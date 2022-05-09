البيت الأبيض: تصريحات بوتين في يوم النصر حول تهديدات الناتو خاطئة وعبثية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الإثنين، إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه السنوي بمناسبة “يوم النصر” في موسكو والتي زعم فيها أن الناتو يخلق تهديدات قرب حدود روسيا، “خاطئة بشكل واضح وعبثية”.

وقالت ساكي في إفادة صحفية، “ما فعله الرئيس بوتين هو إعطاء نسخة من التاريخ التعديلي التي اتخذت شكل معلومات مضللة ذات مرجعية روسية. الآن، من حسن الحظ أننا جميعًا ندرك، والمراسلين في جميع أنحاء العالم يدركون، والأوروبيون على دراية، والأمريكيون على علم بالمعلومات المضللة، ولكن الإيحاء بأن هذه الحرب كانت مدفوعة بالعدوان الغربي أو أن الخطط الغربية كاذبة وعبثية بشكل واضح“.

وفي خطاب النصر الذي ألقاه الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، قال بوتين إن غزو روسيا لأوكرانيا كان ضروريًا لأن الغرب “يستعد لغزو أرضنا”.

وقال بوتين إن “دول الناتو لم تكن تريد سماعنا”، مضيفًا أن “لديها خططًا مختلفة تمامًا ويمكننا رؤية ذلك”.