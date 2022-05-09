عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: تصريحات بوتين في يوم النصر حول تهديدات الناتو خاطئة وعبثية

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الإثنين، إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه السنوي بمناسبة “يوم النصر” في موسكو والتي زعم فيها أن الناتو يخلق تهديدات قرب حدود روسيا، “خاطئة بشكل واضح وعبثية”.

وقالت ساكي في إفادة صحفية، “ما فعله الرئيس بوتين هو إعطاء نسخة من التاريخ التعديلي التي اتخذت شكل معلومات مضللة ذات مرجعية روسية. الآن، من حسن الحظ أننا جميعًا ندرك، والمراسلين في جميع أنحاء العالم يدركون، والأوروبيون على دراية، والأمريكيون على علم بالمعلومات المضللة، ولكن الإيحاء بأن هذه الحرب كانت مدفوعة بالعدوان الغربي أو أن الخطط الغربية كاذبة وعبثية بشكل واضح“.

ساخر وغير تاريخي.. أمريكا تعلق على خطاب بوتين في يوم النصر

أمريكا: قلقون من إمكانية ضم روسيا لمنطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا

وفي خطاب النصر الذي ألقاه الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، قال بوتين إن غزو روسيا لأوكرانيا كان ضروريًا لأن الغرب “يستعد لغزو أرضنا”.

وقال بوتين إن “دول الناتو لم تكن تريد سماعنا”، مضيفًا أن “لديها خططًا مختلفة تمامًا ويمكننا رؤية ذلك”.

الناتو روسيا بوتين البيت الأبيض أوكرانيا أمريكا يوم النصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

بعد وفاة مارينا صلاح.. التحقيق في بلاغ ضد مستشفى عيون شهير بالقاهرة

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

موضوعات متعلقة

ساخر وغير تاريخي.. أمريكا تعلق على خطاب بوتين في يوم النصر

بأوامر بوتين.. روسيا تتخذ إجراءات جديدة ضد الدول “غير الصديقة”

تراجع كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في عقدين

مصرع وإصابة 13 إثر خروج قطار عن القضبان بالنمسا

رغم الحرب.. ارتفاع التجارة بين روسيا والصين إلى مستويات قياسية

بعد بيان صداقة روسيا والصين.. البيت الأبيض: دول آسيا والمحيط الهادئ قلقة

مسؤول أمريكي: الجيش الروسي لم يتقدم بـ دونباس والقوات عالقة في الوحل

بايدن يأمر بوقف التسريبات حول تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

لماذا رفض الإمام أبو حنيفة صيام ستة أيام من شوال

مصر والمغرب تصدران بيانا مشتركا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية

حنان مطاوع: الاختيار خارج المنافسة وحالة توثيقية لتاريخ عاشه المصريون

برلمانية عن خبر وفاة كريمتها بسبب خطأ طبي: قريبة زوجي وليست ابنتي

قصة محرر سي إن إن الأمريكية مع بايدن.. غالطه بشأن العجز المالي

لأكثر من 2 مليون طفل..تفاصيل مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

بعد فوزها بالمركز الأول.. هل أعاق الحجاب زوبا عن احتراف الرقص؟

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

أنس جابر ترفض الخمر على خطى صلاح..وفيفا يغير البروتوكول من أجل الشناوي

فيديو

تعرف على البيانات المطلوبة لتسجيل الملكبة بقانون الشهر العقاري الجديد.. فيديو جراف

تعرف على رد فعل أنس جابر بطلة التنس أثناء تتويجها.. فيديو جراف

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

رامي الطمباري لصدى البلد: شعرت بالخوف من شخصيتي بمسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ